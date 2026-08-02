AIIMS Delhi क्यों छोड़ रहे हैं अनुभवी डॉक्टर? हैरान करने वाली है पीछे की वजह

AIIMS Delhi: पिछले कुछ सालों में, देश के सबसे जाने-माने सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली से सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा देकर VRS (वॉलंटरी रिटायरमेंट) ले लिया है. जहां मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं अनुभवी डॉक्टर भी संस्थान छोड़ रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में फैकल्टी की पोस्ट खाली हो रही हैं. पिछले आठ सालों में 58 डॉक्टरों ने एम्स क्यों छोड़ा? उन्होंने यह फैसला क्यों लिया, और सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कर रही है? आइए आंकड़ों और सरकारी जानकारी के आधार पर पूरी तस्वीर समझते हैं.

कितने डॉक्टरों ने एम्स छोड़ा?

संसद में सरकार के एक जवाब के अनुसार, 31 जुलाई, 2025 को, लोकसभा में सांसद गिरधारी यादव और दिनेश चंद्र यादव के एक सवाल के जवाब में, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने बताया कि 2025 में, एम्स दिल्ली के छह डॉक्टरों ने निजी कारणों का हवाला देते हुए VRS ले लिया. मंत्री ने यह भी बताया कि देश भर के एम्स में इस्तीफे, VRS, और खाली पोस्ट पर नई भर्तियां एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. हालांकि, यह सिर्फ एक साल की बात है. ThePrint की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2018 से जुलाई 2025 के बीच, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर समेत 58 फैकल्टी डॉक्टरों ने एम्स दिल्ली छोड़ दिया. इनमें से 11 दूसरे AIIMS चले गए, 10 IHBAS और PGI चंडीगढ़ जैसे दूसरे सरकारी संस्थानों में चले गए, जबकि बाकी ने निजी कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया.

संसद में इस सवाल के जवाब में नए एम्स की प्रोग्रेस के बारे में भी जानकारी दी गई. हरियाणा में रेवाड़ी AIIMS और जम्मू-कश्मीर में अवंतीपोरा AIIMS का कंस्ट्रक्शन लगभग 65% और 78% पूरा हो चुका है, जिन्हें दिसंबर 2026 तक खोलने का टारगेट है. दरभंगा AIIMS में शुरुआती काम चल रहा है, जिसे जुलाई 2029 तक पूरा करने का टारगेट है. बेंगलुरु में नए AIIMS को अभी तक मंज़ूरी नहीं मिली है.

कौन से डॉक्टर AIIMS छोड़कर गए?

पिछले आठ सालों में, अलग-अलग बड़े डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के इस्तीफ़े खबरों में रहे हैं. ऑर्थोपेडिक्स के HOD डॉ. राजेश मल्होत्रा ​​ने 31 साल की सर्विस के बाद जून 2023 में AIIMS छोड़ दिया. न्यूरोलॉजी के HOD डॉ. एम.वी. पद्मा ने 30 साल बाद अक्टूबर 2023 में इस्तीफा दे दिया. सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के HOD डॉ. एस.वी.एस. देव ने लगभग 29 साल बाद फरवरी 2024 में इंस्टिट्यूट छोड़ दिया. कार्डियोलॉजी के HOD डॉ. बलराम भार्गव ने 31 साल से ज़्यादा सर्विस के बाद अप्रैल 2024 में इस्तीफा दे दिया. CTVS डिपार्टमेंट के HOD डॉ. शिव कुमार चौधरी ने 27 साल की सर्विस के बाद 2024 में VRS ले लिया.

डॉक्टरों ने AIIMS क्यों छोड़ा?

दप्रिंट ने मौजूदा और पुराने डॉक्टरों से बातचीत के आधार पर पांच बड़े कारण बताए हैं.

पहला कारण प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, फाइलों और टेंडर में लगने वाला लंबा पेपरवर्क है, जिससे मरीजों और रिसर्च के लिए समय कम लगता है.

दूसरा कारण प्रमोशन के सीमित मौके हैं. क्योंकि HOD या डायरेक्टर जैसे सीनियर पद कम हैं, इसलिए कई डॉक्टरों को लगता है कि उनके करियर में रुकावट आ रही है.

तीसरा कारण लीडरशिप और अंदरूनी पॉलिटिक्स है. 2022 में एक कम सीनियर डॉक्टर को डायरेक्टर बनाए जाने के बाद कई सीनियर डॉक्टर नाराज़ थे.

चौथा कारण प्राइवेट अस्पतालों का आकर्षण है, जो बेहतर सैलरी, मॉडर्न सुविधाएं, कम एडमिनिस्ट्रेटिव दबाव और ज़्यादा प्रोफेशनल आज़ादी देते हैं.

पांचवां कारण सैलरी और घर की दिक्कतें हैं. दिल्ली जैसे महंगे शहर में, एम्स के 850 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर में से सिर्फ़ लगभग 250 को ही कैंपस में घर मिल पाया है.

कितनी सीटें खाली हैं?

मार्च 2026 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एम्स दिल्ली में 1,306 मंज़ूर फैकल्टी पदों में से 452, यानी लगभग 35%, खाली थे. इसके बाद, 24 जुलाई, 2026 को लोकसभा में पेश किए गए नए डेटा के मुताबिक, 2026-27 में 1,313 मंज़ूर फैकल्टी पदों में से सिर्फ़ 877 भरे गए हैं. इसका मतलब है कि 436 फैकल्टी पद खाली हैं. नर्सिंग, टेक्निकल और दूसरे स्टाफ़ की हालत भी बहुत खराब है. 13,913 मंज़ूर पदों में से 2,461 खाली हैं. इसका मतलब है कि अकेले एम्स दिल्ली में कुल 2,897 पद खाली हैं, जो देश के किसी भी दूसरे एम्स से ज़्यादा हैं. देश के 20 एम्स में कुल 17,340 पद खाली हैं, जिनमें 2,181 फैकल्टी और 15,159 नॉन-फैकल्टी पद शामिल हैं.

इन खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने एक स्टैंडिंग सिलेक्शन कमेटी बनाई है. नए एम्स को 70 साल तक के रिटायर्ड फैकल्टी को कॉन्ट्रैक्ट पर रखने की इजाज़त दी गई है. एक विज़िटिंग फैकल्टी स्कीम शुरू की गई है, और नर्सिंग और दूसरे स्टाफ़ की भर्ती NORCET, CRE, और INI-CET जैसे एग्ज़ाम के ज़रिए की जा रही है. कुछ सुधार देखा गया है. एम्स दिल्ली में नॉन-फैकल्टी वैकेंसी 2024-25 में 2,550 से घटकर 2026-27 में 2,461 हो गई हैं, लेकिन नई मंज़ूर सीटों की तुलना में भर्ती की रफ़्तार धीमी बनी हुई है.

AIIMS में कितने मरीज़ आते हैं?

खाली पोस्ट का असर मरीज़ों की देखभाल पर भी दिख रहा है. 2024-25 में, लगभग 4.84 मिलियन मरीज़ इलाज के लिए AIIMS दिल्ली की ओपीडी में आए, जबकि लगभग 3.61 मिलियन मरीज़ भर्ती हुए. पिछले दो सालों में, ओपीडी मरीज़ों की संख्या में लगभग 14% और भर्ती होने वाले मरीज़ों की संख्या में लगभग 29% की बढ़ोतरी हुई है. भारी भीड़ को देखते हुए, एम्स ने सीआरपीएफ की मदद से रात भर इंतज़ार करने वाले मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों के लिए एक शेल्टर फैसिलिटी बनाई है. इसमें लगभग 250 लोगों के रहने की जगह है, लेकिन यह लगभग हमेशा भरा रहता है.

पूरी तस्वीर साफ़ है. एम्स में हर साल मरीज़ों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ़ की भर्ती उस हिसाब से नहीं हो रही है. इसीलिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने अनुभवी डॉक्टरों की समय पर भर्ती और उन्हें बनाए रखने के लिए रिटेंशन इंसेंटिव देने की सिफारिश की है, ताकि भविष्य में मरीज़ों की बेहतर देखभाल हो सके.