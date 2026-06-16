क्या कोई ट्रेंड या केवल शौक? लग्जरी घड़ियां क्यों पिघला रहे अमीर लोग? शोकेस से निकालकर सीधे भट्टी में जाने का क्या है कारण

Luxury Watches: दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो घड़ियों का शौक रखते हैं. लेकिन, आज भी कुछ लोग या एक बड़ा सेगमेंट है, जो केवल लग्जरी घड़ियों का शौक रखते हैं. लग्जरी घड़ियां इतनी महंगी होती हैं कि हर कोई इसे लेने का विचार भी नहीं बना सकता है. भारत में ही नहीं बल्कि, दुनियाभर में एक से बढ़कर एक लग्जरी घड़ियां हैं, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में होती है. हालांकि, कुछ लोग लग्जरी घड़ियों में पैसे लगाने को एक अच्छा निवेश भी मानते हैं. लेकिन, क्या हो अगर कोई अपनी लाखों करोड़ों रुपये की घड़ी को शोकेस से निकालकर सीधे भट्टी में झोंक दे.

कुछ समय से एक ऐसा ट्रेंड देखा जा रहा है कि कुछ अमीर लोग अपना जमाने पुरानी रखी लग्जरी और महंगी घड़ियों को भट्टी में डालकर पिघला रहे हैं. कई महंगे ब्रैंड्स की घड़िययों को भी पिघलाया जाता है. लेकिन, ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं इसके पीछे का कारण.

क्यों पिघलाई जा रही हैं लग्जरी घड़ियां?

यह बात सबको हैरान कर सकती है कि आखिर इतनी महंगी घड़ियों को लोग पिघला क्यों देते हैं. ऐसा करके उन्हें क्या मिलता है. यह केवल शौक है या फिर इसके पीछे कोई ट्रेंड है. देखा जाए तो इन विंटेज घड़ियों को पिघलाए जाने के पीछे बहुत बड़ा फायदा है. दरअसल, इन लग्जरी घड़ियों में सोना लगा होता है. इन लग्जरी घड़ियों को पिघलाकर इनमें लगे सोने को निकाल लिया जाता है माना जाता है कि अगर इन घड़ियों को दोबारा बेचा जाए तो रीसेल वैल्यू सोने की कीमत से काफी कम होगी. पिछले एक साल में सोने की कीमतों में हुए बड़े इजाफे के कारण अब सोने को इनसे ज्यादा किफायती और महंगा माना जाता है.

लग्जरी घड़ियों में से निकलता है सोना

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमेगा कॉन्स्टेलेशन जैसी घड़ियों में केस और स्ट्रैप दोनों में सोना पाया जाता है. इसके अलावा विंटेज घड़ियों को पिघलाकर लोग सोना निकाल रहे हैं. ब्रिटेन के गोल्ड ट्रेडर जॉन व्हाइट ने हाल ही में 1970 के दशक की 18 कैरेट ओमेगा कॉन्स्टेलेशन घड़ी को पिघला दिया. यहएक बड़ी बात थी कि इतनी पुरानी और लग्जरी घड़ी को क्यों पिघलाया गया. लेकिन, उनका कहना है कि नीलामी में इस घड़ी की कीमत करीब 4,000 से 4,500 पाउंड मिलती, जबकि, उसमें जो सोना था उसकी कीमत ज्यादा थी. घड़ी को पिघलाने के बाद निकले सोने की कीमत लगभग 5,750 पाउंड आंकी गई. इससे यह पता लगता है कि सोने की कीमत घड़ी से काफी ज्यादा थी.