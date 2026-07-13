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136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पर रोक, बांकरा मस्जिद विवाद की CM शुभेंदु अधिकारी ने बताई वजह

Kolkata Airport Mosque Controversy: आजकल पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाई हुई हैं,जिसकी वजह है कोलकाता एयरपोर्ट परिसर के पास स्थित 136 साल पुरानी बांकरा (गौरीपुर जामा) मस्जिद के नमाज पर रोक लगाना.आइए इस पुरे मामले के विस्तार से समझते हैं.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 13, 2026 7:39:11 PM IST

कोलकाता में 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पर रोक
कोलकाता में 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पर रोक


Kolkata Airport Mosque Controversy: कोलकाता एयरपोर्ट परिसर के पास स्थित 136 साल पुरानी बांकरा (गौरीपुर जामा) मस्जिद इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां नमाज पर लगाई गई रोक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला केवल एयरपोर्ट की सुरक्षा और विस्तार परियोजना को ध्यान में रखकर लिया गया है.
 
सोमवार को इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि किसी भी सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा मानकों से समझौता नहीं किया जा सकता. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता एयरपोर्ट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है. ऐसे में एयरपोर्ट परिसर में आने-जाने वालों पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना जरूरी है.

धर्म नहीं, सुरक्षा का मामला

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार किसी भी समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम कानून के दायरे में रहकर करते रहे हैं और सरकार का उद्देश्य केवल सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है.

क्यों बढ़ा विवाद?

बांकरा मस्जिद में शनिवार से नमाज रोक दिए जाने के बाद मामला राजनीतिक रंग ले गया. विपक्षी दलों ने इस फैसले का विरोध किया, जबकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद में मरम्मत का काम भी चल रहा है और सुरक्षा कारणों से फिलहाल प्रवेश सीमित किया गया है.

एयरपोर्ट विस्तार भी बड़ी वजह

एविएशन अधिकारियों के अनुसार, यह मस्जिद एयरपोर्ट के दूसरे रनवे से करीब 165 मीटर की दूरी पर स्थित है. इसी कारण रनवे विस्तार और आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) लगाने में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. अधिकारियों का मानना है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है.

मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने की मांग

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि मस्जिद को दूसरी जगह स्थानांतरित करने से एयरपोर्ट के विकास और सुरक्षा दोनों में मदद मिलेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले इस मुद्दे पर राजनीतिक कारणों से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद से जुड़ा कोई भी निर्णय स्थानीय मुस्लिम समुदाय की सहमति से ही होना चाहिए.

Tags: 136-year-old mosqueBankra MosqueKolkata Airport mosqueShubhendu Adhikari
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