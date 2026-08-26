Home > देश > गंगाजल से क्यों धोया गया था वो बंगला, जहां बना था भारत के दो टुकड़े करने वाला नक्शा; Jinnah के हर कोने में पड़े थे नापाक कदम

गंगाजल से क्यों धोया गया था वो बंगला, जहां बना था भारत के दो टुकड़े करने वाला नक्शा; Jinnah के हर कोने में पड़े थे नापाक कदम

Jinnah Delhi Bungalow: मुहम्मद अली जिन्ना वो नाम है जो भारत के एक बड़ा हिस्सा लेकर अलग हो गया. जी हाँ! हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की. लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत के दो टुकड़े करने वाले शख्स ने जब दिल्ली वाला घर छोड़ा तो उसे गंगाक्ल से धोया गया था.

By: Heena Khan | Published: August 26, 2026 11:29:11 AM IST

jinnah delhi bungalow story
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Jinnah Delhi Bungalow: मुहम्मद अली जिन्ना वो नाम है जो भारत के एक बड़ा हिस्सा लेकर अलग हो गया. जी हाँ! हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की. लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि भारत के दो टुकड़े करने वाले शख्स ने जब दिल्ली वाला घर छोड़ा तो उसे गंगाक्ल से धोया गया था. कहा जाता है कि लुटियंस दिल्ली में स्थित इस बंगले में मुस्लिम लीग की कई ऐतिहासिक बैठकें हुई थीं, इस ही चार दीवारी में पाकिस्तान बनाने की साजिश रची जा रही थी. दिल्ली के बारे में बहुत जानकारी रखने वाले और ‘एनसाइक्लोपीडिया’ कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला ने कहा कि मशहूर उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने जिन्ना का बंगला सिर्फ़ 2.5 लाख रुपये में खरीदा था. लेकिन जिन्ना के जाने के तुरंत बाद बंगले को गंगाजल से क्यों धोया गया? इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 

गंगाजल से क्यों धोया गया था जिन्ना का बंगला ?

बता दें कि ये बंगला दिल्ली में 10 औरंगज़ेब रोड पर स्थित है.  जिसे अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड के नाम से जाना जाता है. ये किस्सा 1943 का है जब मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मुहम्मद अली जिन्ना ने यह घर खरीदा था. यह कोई आम घर नहीं था; यह लगभग ढाई एकड़ में फैला एक शानदार यूरोपीय शैली का बंगला था. इसमें दस आलीशान बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग रूम, एक बिलियर्ड्स रूम और एक खास बार था. इन्हीं दीवारों के भीतर भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को तय करने वाले नक्शे तैयार किए गए थे. आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि पाकिस्तान का मशहूर अखबार ‘डॉन’ दिल्ली के दरियागंज से छपता था और इसे जिन्ना चलाते थे; उस समय, यह पाकिस्तान के विचार को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया था.

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धर्म को जिन्ना ने बनाया था हथियार 

सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं होती पत्रकार विवेक शुक्ला ने ये भी जानकारी दी थी कि जिन्ना का व्यक्तित्व अजीब था. वो एक इस्लामिक देश की मांग कर रहे थे, फिर भी उन्हें दिल्ली की किसी भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए कभी नहीं देखा गया. वो थ्री-पीस सूट पहनते थे और शाम को इसी बंगले के बार में बैठकर महंगी शराब पीते थे. धर्म का उनके लिए कोई व्यक्तिगत महत्व नहीं था; वे बस इसे राजनीति के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे.”

जानकारी के मुताबिक ये बंगला बहुत आलीशान था, लेकिन असल में इस बंगले में सिर्फ जिन्ना और उनकी बहन फ़ातिमा, रहती थीं. असल में, जिन्ना अंदर से बहुत अकेले इंसान थे. अपनी इकलौती बेटी दीना के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी. जहाँ पिता एक कट्टर इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उनकी बेटी ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर एक पारसी व्यक्ति से शादी कर ली.

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Tags: delhi newshome-hero-pos-9JinnahPakistan News
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