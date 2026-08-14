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तिरंगे में क्यों है अशोक चक्र? किस संरचना से लिया गया और कौन-सा कानून करता है नियंत्रण, जानिए इसकी पूरी कहानी

Ashoka Chakra Story: क्या आप जानते हैं भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र क्यों हैं? और है तो ये कहां से आया. साथ ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, इस्तेमाल करने या प्रदर्शित करने के नियम क्या है?

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 14, 2026 10:14:28 AM IST

भारतीय तिरंगे में क्यों है अशोक चक्र? जानिए कहां से आया ये प्रतीक
भारतीय तिरंगे में क्यों है अशोक चक्र? जानिए कहां से आया ये प्रतीक


कल यानी 15 अगस्त को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा होगा. क्योंकि इसी दिन साल 1947 को भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था, जिसे अब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं.  भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र कहां से आया? साथ ही जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग को कौन-सा अधिनियम नियंत्रित करता है? आइए जानते हैं इस खबर में सबकुछ. 

भारतीय तिरंगे में कहां से आया अशोक चक्र?

अशोक चक्र, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित है. यह अशोक के सिंह शीर्ष से लिया गया है. अशोक की सिंह राजधानी चार एशियाई शेरों की मूर्ति है, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हैं.  इसे मूल रूप से सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थापित किया गया था. राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देने वाला चक्र इसी सिंह राजधानी पर बने पहिये से लिया गया है, जो धर्म चक्र का प्रतीक है और जीवन में निरंतर गति तथा धर्म के शाश्वत सिद्धांतों को दर्शाता है.

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इसे 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अपनाया गया था. इस चक्र में 24 तीलियां हैं और इसका रंग गहरा नीला है. यह गति, प्रगति और जीवन में सही आचरण के महत्व का प्रतीक है.

क्या हैं अशोक चक्र की 24 तीलियों का अर्थ?

अशोक चक्र की 24 तीलियों में से हर एक किसी ऐसे गुण या सिद्धांत को दर्शाती है जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है. ये सभी मिलकर सच्चाई और निरंतर प्रगति के रास्ते का प्रतीक हैं. ये मूल्य नागरिकों को अनुशासन, नैतिकता और जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं.

भारतीय तिरंगे को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं?

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने, उपयोग करने और प्रदर्शित करने के नियम ‘राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971’ और ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002’ के तहत तय किए गए हैं. ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002’ में 30 दिसंबर 2021 के आदेश के जरिए संशोधन कर पॉलिएस्टर और मशीन से बने राष्ट्रीय ध्वज की अनुमति दी गई थी., अब राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते और बुने हुए या मशीन से बने सूती, पॉलिएस्टर, ऊनी, रेशमी या खादी के कपड़े से बनाया जा सकता है. इसके अलावा, कोई भी आम नागरिक, निजी संगठन या शिक्षण संस्थान सभी दिनों और अवसरों पर, चाहे वे औपचारिक हों या अन्य, राष्ट्रीय ध्वज फहरा या प्रदर्शित कर सकता है, बशर्ते ध्वज की गरिमा और सम्मान बना रहे. वहीं, 19 जुलाई 2022 के आदेश के जरिए ‘फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2002’ में एक और संशोधन किया गया, जिसके तहत खुले में या किसी आम नागरिक के घर पर प्रदर्शित राष्ट्रीय ध्वज को दिन-रात फहराया जा सकता है.

यह खबर भी पढ़ें: उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, लैंडस्लाइड के बाद मलबे में 22 मजदूर फंसे; अब तक 7 की गई जान

Tags: ashoka chakraIndian flag
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