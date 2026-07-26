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Pralhad Joshi: PM मोदी ने प्रह्लाद जोशी को ही क्यों सौंपी जिम्मेदारी? जानिए केंद्र सरकार के फैसले के पीछे की वजह

Dharmendra Pradhan Resignation: NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर हुए बड़े विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद संकट-मोचकों में से एक पर भरोसा जताया है.

By: Heena Khan | Published: July 26, 2026 1:25:09 PM IST

प्रल्हाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार
प्रल्हाद जोशी को मिला शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार


Dharmendra Pradhan Resignation: NEET-UG परीक्षा विवाद को लेकर हुए बड़े विरोध-प्रदर्शनों के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे भरोसेमंद संकट-मोचकों में से एक पर भरोसा जताया है. वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वो भारत के शैक्षणिक प्रशासन के लिए एक अहम मोड़ पर शास्त्री भवन में यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के साथ-साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के तौर पर काम कर रहे जोशी की यह नई जिम्मेदारी दिखाती है कि सरकार एक ऐसे मंत्रालय में अनुभवी और स्थिर नेतृत्व लाना चाहती है जो अक्सर विवादों में रहता है.

संसदीय रणनीति में साबित हो चुका अनुभव

प्रह्लाद जोशी की नियुक्ति को संसद के चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान स्थिति को संभालने की एक रणनीतिक चाल के तौर पर देखा जा रहा है. 2019 से 2024 तक संसदीय कार्य मंत्री रह चुके जोशी के पास आम सहमति बनाने, सदन के कामकाज को संभालने और मुश्किल बहसों को संभालने का काफी अनुभव है.सदन के कामकाज को संभालने में विश्वसनीयता संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ उन्हें दोनों सदनों में विपक्ष के हमलों का सामना करने और उन्हें शांत करने में माहिर बनाती है.

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प्रह्लाद जोशी को ही क्यों मिली जिम्मेदारी 

प्रशासनिक अनुशासन: अपने व्यवस्थित काम करने के तरीके के लिए मशहूर जोशी ने एक शांत लेकिन असरदार प्रशासक के तौर पर पहचान बनाई है. वे जटिल सरकारी विभागों में कामकाज में स्थिरता लाने में सक्षम हैं.

शास्त्री भवन में तत्काल प्राथमिकताएं: नए नेतृत्व के सामने देश भर के लाखों छात्रों का भरोसा फिर से जीतने का ज़रूरी काम है. जिन मुख्य कामों पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें शामिल हैं:

परीक्षा प्रणाली में सुधार: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़े संरचनात्मक बदलावों की निगरानी करना और सुरक्षित कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (CBT) की ओर बदलाव की प्रक्रिया को तेज़ करना.

परीक्षा में गड़बड़ी रोकने वाले कानूनों को लागू करना: परीक्षा पेपर लीक होने जैसी घटनाओं पर सख़्त सज़ा देने के लिए प्रस्तावित नए कानूनी नियमों को लागू करने की निगरानी करना.

छात्रों से फिर से जुड़ना: राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणालियों में भरोसा फिर से कायम करने के लिए छात्र समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ बातचीत के पारदर्शी तरीके बनाना.

ये भी पढ़ें: Rhiya Yadav को सिर्फ स्टुडेंट समझने की गलती मत करना, जानें वो रोचक बातें जो उड़ा देंगे आपके होश

Tags: CJP ProtestDharmendra Pradhanneet ugpm modipralhad joshi
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