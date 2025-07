Radhika Yadav Murder: टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को पिता ने क्यों मारी गोली? गुरुग्राम पुलिस ने बताया हत्या के पीछे का सच

Radhika Yadav Tennis Player: गुरुवार को गुरुग्राम से आई टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या ने सबको चौंकाकर रख दिया।राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी की उसके पिता ने ही हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप सिंह ने बताया कि राधिका यादव और उसके पिता के बीच उसकी टेनिस अकादमी को लेकर विवाद था। जिसके चलते पिता ने अपनी ही बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लाइसेंसी रिवॉल्वर बरामद कर ली है।

संदीप सिंह ने आगे बताया, “आज गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाने में हमें एक निजी अस्पताल से एक लड़की के बारे में सूचना मिली, जिसे गोली मार दी गई है। अस्पताल में पुलिस पूछताछ में पता चला कि लड़की का नाम राधिका है और उसकी उम्र लगभग 25 साल है।”

राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की गुरुवार को सुशांत लोक स्थित उसके दो मंजिला घर में उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय खिलाड़ी को खाना बनाते समय पीठ में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उसके पिता, 49 वर्षीय दीपक यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से .32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल बरामद की गई है। पिता ने कथित तौर पर पाँच से ज़्यादा गोलियाँ चलाईं।

Gurugram, Haryana: National-level tennis player Radhika Yadav was shot dead by her father over disputes related to her tennis academy. Police arrested the father and recovered the licensed revolver

