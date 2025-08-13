Home > देश > Minta Devi News: ‘मुझे राजनीति में क्यों घसीट रहे’? सामने आईं 124 साल की मिंता देवी, राहुल-प्रियंका का नाम लेकर भयंकर सुनाया!

Minta Devi News: ‘मुझे राजनीति में क्यों घसीट रहे’? सामने आईं 124 साल की मिंता देवी, राहुल-प्रियंका का नाम लेकर भयंकर सुनाया!

Minta Devi News: मिंता देवी भड़क गईं और बोलीं कि जिन्होंने भी ये विवरण दर्ज किए हैं, क्या उन्होंने उस वक्त अपनी आँखें बंद कर ली थीं? अगर गवर्मेंट की नज़र में मैं 124 वर्ष की हूँ, तो सरकार मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रही है?

Published: August 13, 2025 19:28:53 IST

Minta Devi News: बिहार के सीवान की मिंता देवी अचानक चर्चा में आ गईं क्योंकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी दिल्ली में मिंता देवी की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन करती नज़र आईं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर हंगामा किया और मिंता देवी को फर्जी मतदाता बताया। अब जब मिंता देवी को इस बात का पता चला तो वह भड़क गईं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे लिए कौन हैं? इन्हें मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने का हक किसने प्रदान दिया?

वे मेरे नाम वाली टी-शर्ट क्यों पहनेंगे?

जब मिंता देवी से पूछा गया तो वह भड़क गईं और बोलीं कि मुझे इस बारे में दो-चार दिन पहले ही पता चला। वह (सांसद प्रियंका गांधी) मेरे लिए कौन हैं? प्रियंका गांधी या राहुल गांधी मेरे लिए कौन हैं? राहुल और प्रियंका को मेरी तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनने का अधिकार किसने दिया? जब मिंता देवी से पूछा गया कि क्या उन्हें किसी प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया? तो मिंता देवी ने कहा कि मुझे किसी का फोन नहीं आया… वे मेरी उम्र से ज़्यादा मेरे शुभचिंतक क्यों बन रहे हैं? मिंता देवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए।

मिंता देवी ने लगाईं क्लास 

मिंता देवी भड़क गईं और बोलीं कि जिन्होंने भी ये विवरण दर्ज किए हैं, क्या उन्होंने उस वक्त अपनी आँखें बंद कर ली थीं? अगर गवर्मेंट की नज़र में मैं 124 वर्ष की हूँ, तो सरकार मुझे वृद्धावस्था पेंशन क्यों नहीं दे रही है? मिंता देवी का कहना है कि सरकार मुझे उन सरकारी योजनाओं का लाभ दे जो 124 साल के लोगों को मिलनी चाहिए या फिर मतदाता पहचान पत्र में मेरा विवरण सही किया जाए।

उधर, सीवान के उप निर्वाचन अधिकारी सोहेल अहमद ने बताया कि मिंता देवी ने फॉर्म छह के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन में जन्मतिथि में खुद ही वर्ष 1900 लिखा था। जब बीएलओ ने यह गलती देखी, तो उन्होंने मिंता देवी से संपर्क किया और 10 अगस्त को सुधार के लिए आवेदन करवाया। इस बीच, राजनीतिक बयानबाजी के बीच मिंता देवी ने कहा कि वह एक गृहिणी हैं और इस तरह से मोहरा बनाए जाने से दुखी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बस यही अपील है कि उनके वोटर आईडी कार्ड में सुधार कर दिया जाए। इस गलती की वजह से पूरा परिवार तनाव में है। उन्होंने बताया कि वह सीवान की मूल निवासी हैं और फिलहाल छपरा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर में रह रही हैं।

