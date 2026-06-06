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Delhi Protest: जंतर-मंतर पर ही क्यों होते हैं सारे धरना प्रदर्शन?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर ही क्यों होते हैं सारे आंदोलन? जानिए राजधानी के पहले धरना सेंटर 'बोट क्लब लॉन्स' से लेकर 'जंतर-मंतर' तक के ऑफिशियल प्रोटेस्ट सेंटर बनने का इतिहास, नियम और इसके पीछे की असली वजह.

By: Kajal Jain | Published: June 6, 2026 11:16:24 AM IST

Delhi Protest: जंतर-मंतर पर ही क्यों होते हैं सारे धरना प्रदर्शन?
Delhi Protest: जंतर-मंतर पर ही क्यों होते हैं सारे धरना प्रदर्शन?


कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट की घोषणा की जा चुकी है. इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के जंतर-मंतर को ही चुना था. भारत के इतिहास में ज्यादातर प्रोटेस्ट जंतर-मंतर पर ही होते हैं. क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? एक हरियाली से घिरी ऐतिहासिक इमारत और वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल नई पीढ़ी के लिए ऑफिशियल धरना सेंटर कैसे बन गई. इस स्थान विशेष में ऐसी कौन-सी ताकत है कि यहां धरना देने वालों के आगे कई बार सत्ता से लेकर प्रशासन तक को झुकना पड़ा है. आज जानिए इसके पीछे की वजह-

जंतर-मंतर कब बना?

दिल्ली के जंतर-मंतर को साल 1724 में महाराज जयसिंह ने बनवाया था. जब मोहम्मद शाह के शासन काल में हिंदू और मुस्लिम खोगलशात्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेकर विवाद हुआ तो जंतर-मंतर पर खगोलियी वेधशाला बनाई गई. दिल्ली के अलावा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी जंतर-मंतर जैसी संरचनाएं मौजूद हैं, जो सालों पहले ग्रहों की एक्जेक्ट पोजीशन पता लगाने में काम आती थीं.

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जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन कब हुआ?

ज्यादातर लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन किसने किया था. उस प्रदर्शन में ऐसा क्या हुआ था कि इस जगह की वैल्यू इतनी बढ़ गई और आम जनता से लेकर सत्ता के रसूखदारों ने इसे एक ऑफिशियल प्रोटेस्ट स्पॉट बना दिया. इसकी शुरुआत 1993 में हुई जब डीयूएसयू के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार के आदेश पर जंतर-मंतर में प्रोटेस्ट किया था.

जंतर-मंतर से पहले कहां प्रोटेस्ट होता था?

साल 1993 से पहले जंतर-मंतर की तरह ‘बोट क्लब लॉन्स’ का नाम काफी फेमस था. ये इंडिया गेट और संसद भवन के काफी करीब था. लुटियन्स जोन में आने के कारण यह जगह हर बड़े आंदोलन की साक्षी बनी. फिर चाहे 1988 में भारतीय किसान यूनियन के लीडर महेंद्र सिंह टिकैत का धरना हो या पूर्व प्रधानमंत्री 1989 में अटल बिहारी वायपेयी का प्रोटेस्ट.

क्या  है दिल्ली के धरना स्पॉट का इतिहास

1988, ये वो साल है जब महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को बैलगाड़ी पर लेकर दिल्ली के बोट क्लब लॉन्स पहुंचे थे. इस मूमेंट ने दिल्ली की सत्ता से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के तक को सोचने पर मजबूर कर दिया था. पशुओं और बैलगाड़ियों की उपस्थिति से यातायात ठप्प हो गया और आम जनता को परेशान होने लगी. राजधानी बढ़ती इस अव्यवस्था को देखते हुए राजीव गांधी ने उस समय तो किसान यूनियन की सारी शर्तें मान लीं थी. लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि अब बोट क्लब लॉन्स में धरना प्रदर्शन नहीं होंगे.

साल 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने बोट क्लब में धरना प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया. इसके बाद दिल्ली में ऐसी कोई खुली जगह नहीं बची थी जहां आईपीसी 144 लागू न हो और 4 से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध न हो. इसलिए जंतर-मंतर एक नेचुरल ऑप्शन बना रहा. फिर चाहे अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूमेंट हो या स्टूडेंट, किसान या एक्टीविस्ट का प्रोटेस्ट. 

जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करने पर रोक

साल 2017 में दिल्ली की बदलती आवो हवा, प्रदूषण और शोर-शराबे से जुड़ी शिकायतों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जंतर-मंतर के प्रोटेस्ट पर रोक लगा दी. लाउस स्पीकर के शोर-शराबे के चलते जंतर-मंतर का भी ऑप्शन खत्म हो गया तो राम लीला मैदान को धरना प्रदर्शन का ऑल्टरनेटिव स्पॉट सजेस्ट किया गया, लेकिन जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूशन के फैसले को संज्ञान में लिया और सरकार को जंतर-मंतर पर ही धरना प्रदर्शन से जुड़ी संबंधी गाइडलाइन्स बनाने को कहा.

क्या है धरना प्रदर्शन से जुड़े नियम

जंतर-मंतर पर धरना देना भी आसान नहीं है, इसके लिए पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है जिसमें एक लिखित ऐप्लीकेशन पर धरना की टाइमिंग, ड्यूरेशन और एसटिमेट क्राउड की जानकारी देनी होती है. वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में पुलिस को बताना होता है. इसी के आधार पर पुलिस पहले यातायात और पावर मूमेंट को ऑबर्जव करती है और कुछ टर्म-कंडीशन्स के आधार पर धरना देने की परमिशन दे देती है.

इसलिए भी वैल्यूएबल है जंतर-मंतर

तंजर-मंतर एक पावर सेंटर होने के साथ-साथ देश की सबसे बड़ी शासन और प्रशासनिक इमारतों के करीब स्थित है. यहां से संसद भवन और राष्ट्रपति भवन कुछ ही किलेमीटर दूर है. यहां से 5 मिनट की दूरी पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और पालिका केंद्र का बस स्टैंड भी केलव 2 किमी दूर है. यहां से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी 2-3 किमी के दायरे में है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जंतर मंतर लगभग 15 किलोमीटर दूर है.

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