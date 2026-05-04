Thalapathy Vijay politics: सिनेमा से सियासी मैदान में उतरे विजय पर क्यों टिकी हैं नजरें, ऐसे बने सुपरस्टार से ‘जननायक’

Thalapathy Vijay politics: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी तमिल सिनेमा फैन्स के थलापति विजय ने 2024 में अभिनय से दूरी बनाकर राजनीति में आने का जो फैसला किया, वह अब 2026 के तमिलनाडु चुनावों में एक बड़े इम्तिहान की तरह सामने है. यह सिर्फ एक अभिनेता का करियर बदलना नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए विकल्प की तलाश भी है, जिस पर जनता की नजर टिकी हुई है.
सिनेमा से सत्ता तक
तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का गहरा असर रहा है. एम. जी. रामचन्द्रन और जे. जयललिता जैसे बड़े कलाकार मुख्यमंत्री बनकर इस परंपरा को स्थापित कर चुके हैं. लेकिन पिछले करीब 35 वर्षों में किसी भी अभिनेता को उस स्तर की राजनीतिक सफलता नहीं मिल पाई. रजनीकांत और कमल हासन जैसे बड़े नाम भी इस राह पर ठोस असर नहीं छोड़ सकते. ऐसे में विजय का उदय एक नई आशा के रूप में देखने को मिल रहा है.
द्रविड़ राजनीति के बाद का सवाल, आगे क्या
तमिलनाडु की मुख्य राजनीतिक ताकतें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम-द्रविड़ आंदोलन की देन हैं. सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति में इनका बड़ा योगदान रहा है. लेकिन अब युवाओं के बीच एक नई बेचैनी उभर रही है. यह बेचैनी इस बात को लेकर है कि पहचान की लड़ाई के बाद विकास, रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर क्या हो रहा है. लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब नीतियों में समानता की बात होती है, तो उसका असर जमीन पर क्यों नहीं दिखता. विजय इसी असंतोष को अपनी राजनीति का आधार बना रहे हैं और खुद को इस नए दौर की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं.
फिल्मी छवि से राजनीतिक पहचान तक
विजय की फिल्मों में लंबे समय से व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाला किरदार दिखाई देता रहा है. थुप्पाक्की, थलाइवा, कत्थी और मेर्सल जैसी फिल्मों में उन्होंने भ्रष्टाचार, शोषण और सरकारी तंत्र की कमियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले पात्र निभाए. यही छवि अब उनकी राजनीतिक पहचान को मजबूत करने में मदद कर रही है.
दूसरे सितारों की नाकामी से मिला सबक
रजनीकांत ने राजनीति में आने का संकेत दिया, लेकिन उनका रुख स्पष्ट नहीं रहा. वहीं कमल हासन ने मक्कल निधि मय्यम के जरिए कोशिश की, लेकिन उन्हें मजबूत जनाधार नहीं मिल सका. दोनों ही मामलों में यह साफ हुआ कि सिर्फ लोकप्रियता राजनीति में सफलता की गारंटी नहीं होती.
जना नायकन अभिनय करियर की आखिरी फिल्म होगी
विजय ने घोषणा की है कि उनकी फिल्म जना नायकन उनके अभिनय करियर की आखिरी फिल्म होगी. यह फिल्म उनके राजनीतिक संदेश को लोगों तक पहुंचाने का माध्यम मानी जा रही है. तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता पुराना है, और विजय इसी परंपरा को नए तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. विजय को लेकर सबसे अलग बात उनकी गंभीरता मानी जा रही है. आंध्र प्रदेश में Pawan Kalyan की सफलता ने यह दिखाया है कि अगर कोई अभिनेता पूरी तैयारी और स्पष्ट उद्देश्य के साथ राजनीति में आता है, तो जनता उसे स्वीकार कर सकती है. विजय भी उसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं.
2026 का चुनाव भविष्य की दिशा करेगा तय
इस चुनाव में विजय को कितनी सफलता मिलती है, यह अभी स्पष्ट नहीं है. लेकिन यह जरूर तय है कि उनका प्रदर्शन आने वाले वर्षों की राजनीति में उनकी भूमिका तय करेगा. फिलहाल तमिलनाडु की जनता और राजनीतिक हलकों की नजर उनके इस पहले बड़े इम्तिहान पर टिकी हुई है.