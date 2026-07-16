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सोनम वांगचुक के अनशन पर अमेरिका से PM मोदी को आई चिट्ठी, जानिए किसने लिखा यह पत्र?

Sonam Wangchuk: जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का 19वां दिन. गिरती सेहत के बीच अब अमेरिका से पीएम मोदी को एक खास चिट्ठी भेजी गई है. जानिए इस पत्र में क्या मांग की गई है...

By: Shivani Singh | Published: July 16, 2026 6:45:35 PM IST

जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का 19वां दिन. गिरती सेहत के बीच अब अमेरिका से पीएम मोदी को एक खास चिट्ठी भेजी गई है. जानिए इस पत्र में क्या मांग की गई है...
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक के अनशन का 19वां दिन. गिरती सेहत के बीच अब अमेरिका से पीएम मोदी को एक खास चिट्ठी भेजी गई है. जानिए इस पत्र में क्या मांग की गई है...


दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार जारी है. गुरुवार को उनके इस अनशन का 19वां दिन है. इतने दिनों से भूखे रहने के कारण उनका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है और उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है. वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखते हुए देश के कोने-कोने से लोग उनसे अनशन खत्म करने की भावुक अपील कर रहे हैं.

इसी बीच, यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तूल पकड़ रहा है. अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपील की गई है कि सरकार इस मामले में तुरंत दखल दे और सोनम वांगचुक से बातचीत का रास्ता निकालकर उनका अनशन खत्म करवाए.

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अमेरिका से उठी बातचीत की मांग

अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के अधिकार समूह ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’ (Hindus for Human Rights) ने सोनम वांगचुक की गिरती सेहत पर गहरी चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखा है.

इस पत्र में समूह ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों ने परीक्षाओं में गड़बड़ी, देश के शिक्षा तंत्र, सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी और सार्वजनिक प्रणालियों की नाकामी के चलते छात्रों को होने वाली मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना जैसे बेहद गंभीर मुद्दे उठाए हैं.

हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’ का खुला पत्र, ‘सरकार को तुरंत प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करनी चाहिए. परीक्षाओं और देश के शिक्षा तंत्र में जो कमियां और खामियां उजागर की गई हैं, उनका सरकार ठोस जवाब दे। साथ ही, व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए एक विश्वसनीय व समयबद्ध (time-bound) प्रक्रिया शुरू करे.’

वांगचुक और छात्रों से अपील

समूह ने सोनम वांगचुक और उनके साथ अनशन पर बैठे छात्र-छात्राओं से भी अपनी जिंदगी और सेहत को प्राथमिकता देने की अपील की है. पत्र में लिखा गया, ‘आपकी आवाज और आपकी चिंताएं भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच चुकी हैं. अपनी मांगों की गंभीरता को साबित करने के लिए आपको अपनी सेहत या जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है.’

  • इसके साथ ही, समूह ने सरकार से मांग की है कि, ‘सरकार का एक अधिकृत प्रतिनिधि तुरंत जाकर आंदोलनकारी छात्रों और वांगचुक से मुलाकात करे.
  • बिना किसी बाधा के उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं.
  • परीक्षाओं और नौकरियों की भर्ती प्रक्रियाओं में फैली धांधली को दुरुस्त करने के लिए एक पारदर्शी रोडमैप सार्वजनिक किया जाए.
  • शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया जाए और इसमें कोई अड़चन न डाली जाए.

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?

दूसरी ओर, सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सख्त हिदायत दी है. नीट (NEET) परीक्षा में हुई कथित धांधली को लेकर अनशन पर बैठे वांगचुक के बिगड़ते स्वास्थ्य पर कोर्ट ने गहरी चिंता जताई.

मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा, ‘किसी भी नागरिक की जिंदगी बेहद अनमोल होती है. इसे बचाने के लिए प्रशासन को हर संभव चिकित्सकीय प्रयास करने चाहिए.’

हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि सरकारी डॉक्टरों की एक टीम रोजाना सोनम वांगचुक की सेहत की क्लिनिकल जांच करे और जरूरत पड़ने पर तुरंत हर संभव मेडिकल सहायता मुहैया कराई जाए.

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