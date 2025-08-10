Operation Sindoor में भारत-पाकिस्तान में से किसकी हुई जीत? आर्मी चीफ ने दिया इसका जवाब, असीम मुनीर को लग जाएगी मिर्ची

Army Chief on Operation Sindoor: थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद भारत के साथ हुई झड़पों के दौरान पाकिस्तान द्वारा जीत के दावे पर तीखा प्रहार किया।

जनरल द्विवेदी ने चार दिवसीय संघर्ष के बाद की स्थिति का हवाला देते हुए, भारत के साथ सैन्य संघर्ष में असफलताओं के बावजूद, इस्लामाबाद द्वारा अपने सेना प्रमुख असीम मुनीर को पाँच सितारा जनरल और फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत करने के कदम का भी उल्लेख किया।

हारने के बाद फील्ड मार्शल बना दियाा

आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए द्विवेदी ने कहा, “अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आप हारे या जीते, तो वह कहेगा, ‘मेरा प्रमुख फील्ड मार्शल बन गया है। हम ज़रूर जीते होंगे, इसीलिए वह फील्ड मार्शल बना है।'”

#WATCH | During an address at IIT Madras, Chief of Army Staff (COAS) General Upendra Dwivedi says, “…If you ask a Pakistani whether you lost or won, he’d say my chief has become a field marshal. We must have won only, that’s why he’s become a field marshal…” (09.08) (Source:… pic.twitter.com/G81nCSY9dh — ANI (@ANI) August 9, 2025

सरकार की तरफ से मिली थी ‘खुली छूट’

जनरल द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने के लिए सशस्त्र बलों को “खुली छूट” देने के लिए केंद्र सरकार की भी प्रशंसा की। “22 अप्रैल को पहलगाम में जो हुआ, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अगले ही दिन, 23 तारीख को, हम सब बैठ गए। यह पहली बार था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘बस, बहुत हो गया।'”

जनरल द्विवेदी ने कहा तीनों सेना प्रमुख इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि कुछ तो करना ही होगा। पूरी छूट दी गई थी – ‘आप तय करें कि क्या करना है।’ इस तरह का आत्मविश्वास, राजनीतिक दिशा और राजनीतिक स्पष्टता हमने पहली बार देखी।

उन्होंने आगे कहा, “यही आपका मनोबल बढ़ाता है। इसी तरह हमारे सेना प्रमुखों को ज़मीन पर रहकर अपनी समझ के अनुसार काम करने में मदद मिली।”

इससे पहले, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी मिशन की सफलता का श्रेय केंद्र सरकार की “राजनीतिक इच्छाशक्ति” को दिया और कहा कि सशस्त्र बलों ने बिना किसी बाहरी बाधा के काम किया।

पहलगाम का बदला ऑपरेशन सिंदूर

ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ढाँचों पर हमला किया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन जैसे समूहों से जुड़े 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए।

आतंकवादी ठिकानों पर भारत के हमले के जवाब में, पाकिस्तान ने सीमा पार से गोलाबारी, ड्रोन हमले के प्रयास और हवाई रक्षा कार्रवाई की।

जवाबी कार्रवाई में भारत के जवाबी हमलों में इस्लामाबाद के रडार सिस्टम, संचार केंद्र और नूर खान एयर बेस सहित 11 प्रमुख ठिकानों के हवाई क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गए।

