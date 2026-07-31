Shehzad Poonawalla Quits Politics: ये लीडर लेगा शहजाद पूनावाला की जगह? BJP में आते ही मचा दी खलबली, नाम जानकर कांग्रेस-आप के उड़ेंगे होश

Shehzad Poonawalla Quits Politics: BJP नेता शहजाद पूनावाला ने अपने X बायो से ‘नेशनल स्पोक्सपर्सन, BJP’ नाम हटाकर पॉलिटिक्स छोड़ने की बात शुरू कर दी है. इसी के साथ एक पुराने इंटरव्यू के क्लिप भी रीपोस्ट किए हैं. जिसमें वह एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने पर विचार कर रहे हैं. हालांकि, 38 साल के पूनावाला ने यह साफ नहीं किया है कि उन्होंने BJP और एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया है या नहीं.

X बायो का स्क्रीनशॉट किया शेयर

गुरुवार, 30 जुलाई को उन्होंने अपने अपडेटेड X बायो का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें लिखा था, “धर्म: इस्लाम, कल्चर: हिंदू, आइडियोलॉजी: इंडियन. लेखक: GST की यात्रा; PM नरेंद्र मोदी के लाइफलॉन्ग फॉलोवर.” कैप्शन में बस इतना लिखा था ‘मेरा अपडेटेड बायो’.

My updated bio : pic.twitter.com/qGG5s9WMOG — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) July 30, 2026

भाजपा में संभाली बड़ी जिम्मेदारी

बता दें कि, शहजाद पूनावाला विपक्ष के सबसे मुख्य अलोचक रहे हैं. टीवी न्यूज शो, पॉलिटिकल फोरम और डिबेट में BJP के नेशनल स्पोक्सपर्सन के तौर पर दिखते हैं. साल 2021 में उन्हें दिल्ली में BJP के सोशल मीडिया विंग का इंचार्ज बनाया गया. एक वकील और एक्टिविस्ट के तौर पर 38 साल के पूनावाला ने कांग्रेस के साथ अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था. साल 2017 में तब मशहूर हुए जब उन्होंने पार्टी चीफ के तौर पर राहुल गांधी के आगे बढ़ने के लिए वंशवाद की पॉलिटिक्स का आरोप लगाकर अपनी पुरानी पार्टी के खिलाफ पब्लिकली बगावत कर दी. जिसके बाद वह कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए थे.

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क्या राघव चड्ढा को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी?

शहजाद पूनावाला के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. इन्हीं चर्चाओं में राघव चड्ढा का नाम भी सामने आ रहा है. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वह शहजाद पूनावाला की जगह लेंगे. माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद राघव को अब तक कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है, इसलिए उन्हें नई भूमिका दी जा सकती है. फिलहाल यह केवल राजनीतिक अटकलें हैं और पार्टी की ओर से किसी भी नए पद या जिम्मेदारी को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.

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