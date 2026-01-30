PT Usha Husband Death: पीटी उषा की ताकत थे पति! अचानक मौत की खबर से टूटीं राज्यसभा सांसद; जानें कैसे हुआ निधन

PT Usha Husband: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत के बाद राजनेताओं को एक और बड़ा झटका लग गया है. और सबसे ज्यादा बड़ा झटका पीटी उषा को लगा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद पीटी उषा के पति वी. श्रीनिवासन का शुक्रवार को निधन हो गया. श्रीनिवासन दोपहर करीब 1:00 बजे थिक्कोडी पेरुमलपुरम स्थित अपने घर पर गिर पड़े. उन्हें तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह घटना उस समय हुई जब पीटी उषा संसद सत्र से लौट रही थीं और घर पर नहीं थीं.

पीटी उषा के पति की मौत कैसे हुई?

श्रीनिवासन शुक्रवार सुबह अपने घर पर गिर गए और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी, श्रीनिवासन अपने शानदार एथलेटिक और राजनीतिक करियर के दौरान हमेशा उषा के साथ रहे. उन्हें उनका मज़बूत सपोर्ट सिस्टम और उनकी कई प्रोफेशनल उपलब्धियों के पीछे की प्रेरणा माना जाता था. इस कपल का एक बेटा है जिसका नाम उज्ज्वल है.

पीटी उषा की ताकत थे उनके पति

जब 1991 में शादी के कुछ समय बाद उषा ने एथलेटिक्स से ब्रेक ले लिया. फिर उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया. पीटी उषा के पति, वी. श्रीनिवासन को भी खेलों में दिलचस्पी थी. वो खुद एक एथलीट थे, और पहले कबड्डी भी खेल चुके थे. उन्होंने उषा को हर काम में प्रोत्साहित किया. पीटी उषा खेलों की दुनिया में वापस आईं और आखिरकार 1997 में अपने एथलेटिक करियर से रिटायर हो गईं. उन्होंने भारत के लिए 103 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीते.

