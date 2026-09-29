कौन थे सुकुमार सेन? जिनकी वजह से वोटर लिस्ट से कट गए थे 28 लाख महिलाओं के नाम, क्या थी वजह

Who was Sukumar Sen: बात 1950 के दशक की शुरुआत की है. जब भारत में पहले आम चुनाव की तैयारी चल रही थी. संविधान ने हर बालिग को वोट देने का अधिकार दिया था, चाहे उनका लिंग, जाति, संपत्ति या शिक्षा कुछ भी हो. हालांकि, एक नियम ऐसा था जिस पर भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन कोई समझौता नहीं करना चाहते थे. महिला का नाम वोटर लिस्ट में उसके अपने नाम से ही दर्ज होना चाहिए. 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव के लिए वोटर लिस्ट से लगभग 28 लाख महिलाएं छूट गई थीं.

जब अधिकारियों ने वोटर लिस्ट तैयार करना शुरू किया तो उन्हें उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में एक समस्या का सामना करना पड़ा, कुछ महिलाएं अपना नाम नहीं बताना चाहती थीं.

अजनबियों को अपना नाम नहीं बताना चाहती थीं महिलाएं

कई इलाकों में सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण महिलाएं अजनबियों के सामने अपना नाम नहीं बता सकती थीं. जब अधिकारियों ने जानकारी मांगी तो महिलाओं ने परिवार के पुरुष सदस्यों के जरिए अपनी पहचान बताई. वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में ‘रामलाल की पत्नी’ या ‘मोहन की मां’ जैसे नाम लिखे गए ते. सेन ने ऐसी एंट्रीज को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया. उन्होंने साफ कहा कि हर वोटर को अपने ही नाम से रजिस्टर होना चाहिए. किसी रिश्तेदार का नाम काफी नहीं था. जब लगभग 28 लाख महिलाओं ने अपने नाम बताने से इन्कार कर दिया तो सेन ने उन्हें वोटर लिस्ट से हटा दिया. उन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को कागजों पर सिर्फ दूसरों पर निर्भर लोगों के तौर पर नहीं, बल्कि नागरिकों के तैर पर दर्ज होना चाहिए.

यह भी पढ़ें – Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की कमी होगी पूरी? कॉलेजियम ने इन चीफ जस्टिस के नाम किए रिकमेंड

महिलाओं के नाम जोड़ने के लिए चलाया अभियान

चुनाव आयोग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड में इसे सेन के सबसे प्रगतिशील फैसलों में से एक बताया गया है. जो उन्होंने पहली वोटर लिस्ट तैयार करते समय लिए थे. 1951-52 के चुनावों के बाद उन्होंने वोटर लिस्ट को ठीक करने का एक बड़ा अभियान चलाया. उन्होंने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे महिलाओं को उनके असली नामों से रजिस्टर करें. उन्होंने इस अभियान में राजनीतिक दलों और स्थानीय महिला संगठनों को भी शामिल किया.

इसका नतीजा यह हुआ कि महिला वोटरों की संख्या काफ़ी बढ़ गई. चुनाव आंकड़ों के अनुसार, 1957 के चुनाव में महिला वोटरों की संख्या लगभग 8.9 करोड़ थी, जबकि 1952 में यह संख्या लगभग 5.6 करोड़ थी.

कौन थे सुकुमार सेन?

सुकुमार सेन एक भारतीय सिविल सेवा अधिकारी थे जो 1950 में भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे. उन्होंने 21 मार्च, 1950 से 19 दिसंबर, 1958 तक सेवा की. उन्होंने पहले लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का भी निरीक्षण किया. पहले लोकसभा चुनाव में 489 सीटें थीं, जबकि राज्य विधानसभाओं में लगभग 3,283 सीटों पर चुनाव हुआ था. पद छोड़ने के बाद उन्होंने सूडान को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर अपना पहला संसदीय चुनाव आयोजित करने में मदद की. सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान के लिए भारत ने उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया.



यह भी पढ़ें – Punjab Chunav 2027: कांग्रेस और अकाली दल ने वर्षों किया राज, 2022 के चुनाव में आप ने लहराया जीत का परचम, क्या है खन्ना सीट…