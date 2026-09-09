Home > देश > शीला दीक्षित सरकार में मुख्य सचिव, एमसीडी में कमिश्नर…कौन थे राकेश मेहता, जिन्होंने खुद दे दी जान, नोट ने खोले कई राज़

शीला दीक्षित सरकार में मुख्य सचिव, एमसीडी में कमिश्नर…कौन थे राकेश मेहता, जिन्होंने खुद दे दी जान, नोट ने खोले कई राज़

Who was Rakesh Mehta: दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 82 में दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी राकेश मेहता ने अपने घर में जान दे दी. उनकी बॉडी के पास एक नोट भी मिला है. जिसमें मौत की वजहों के बारे में लिखा गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राकेश मेहता कौन थे?

By: Sohail Rahman | Published: September 9, 2026 10:57:58 AM IST

कौन थे राकेश मेहता?
कौन थे राकेश मेहता?


Rakesh Mehta Death Reason: दिल्ली (Delhi News) से सटे नोएडा के सेक्टर 82 में दिल्ली के पूर्व चीफ सेक्रेटरी राकेश मेहता की मौत को लेकर नोएडा पुलिस को डायल 112 (पीसीआर) से घटना की जानकारी मिली थी. इसके बाद तुरंत नोएडा फेस 2 थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई. बताया जा रहा है कि फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था. पुलिस की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई. इसके बाद पुलिस ने राकेश मेहता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया.

पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस वक्त ये घटना हुई, राकेश मेहता की पत्नी सुमंती मेहता अपने बेटे से मिलने देहरादून गई हुई थी.

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शव के पास मिला सुसाइट नोट

बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी के पास से पुलिस को एक पेज का सुसाइड नोट मिला है. जिसमें मौत की वजह अपनी बीमार हालात और उससे परेशान होना बताया है. नोएडा पुलिस मौत की वजहों की जांच कर रही है. साथ ही घर से मिले सुसाइड नोट और दूसरे साक्ष्यों की छानबीन कर रही है. पुलिस को बताया गया कि उनकी पत्नी सुमंती मेहता के बार-बार फोन करने पर रिसीव नहीं किया गया तो उन्हें आशंका हुई कि कुछ अनहोनी तो नहीं हुई और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई.

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कौन थे राकेश मेहता?

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान राकेश मेहता 3 साल के अधिक समय तक दिल्ली के मुख्य सचिव रहे. वह 1975 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी थे. उनके कार्यकाल के दौरान 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था. इसके अलावा, दिल्ली में बिजली के निजीकरण, ब्लूलाइन बसों को हटाकर लो-फ्लोर बसें चलाने, परिवहन और नागरिक बुनियादी ढांचे के सुधारों में उनकी अहम भूमिका रही है.

MCD के पूर्व कमिश्नर भी रहे थे

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उनके पूर्व सहयोगियों ने कहा कि उन्होंने दिल्ली सरकार में अलग-अलग पदों पर कार्य किया और वह दिल्ली नगर निगम (MCD) के कमिश्नर भी रहे थे. उन्होंने 2007 में चीफ सेक्रेटरी का पद संभाला और नवंबर 2010 में रिटायर हुए. लोधी रोड श्मशान घाट पर सोमवार (7 सितंबर 2026) को उनका अंतिम संस्कार किया गया.

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