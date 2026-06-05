Bhindranwale Kon Tha: कौन थे भिंडरांवाले! जिन्होंने उठाई थी अलग सिख राज्य की मांग; एक ऑपरेशन ने तबाह कर दिया था पूरा मकसद

Bhindranwale Kon Tha: जरनैल सिंह भिंडरांवाले का जन्म 1947, रोडे में हुआ और उनका आखिरी दिन बना 6 जून 1984 यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार. बता दें कि ये एक सिख धार्मिक नेता और राजनीतिक क्रांतिकारी थे. पंजाब में सिख राज्य के लिए स्वायत्तता की उनकी हिंसक मुहिम और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर परिसर पर हथियारबंद कब्ज़े की वजह से 1984 में ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ हुआ, जो भारतीय सेना के साथ एक घातक टकराव था. चलिए जान लेते हैं कि कैसे सिख धार्मिक नेता एक उग्रवादी में तब्दील हो गए?

ऐसे बने टकसाल के प्रमुख

जरनैल सिंह का जन्म भारत के दक्षिण-पश्चिमी पंजाब राज्य में फरीदकोट के पास रोडेगाँव में एक सिख किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने भिंडरां गाँव में एक आवासीय सिख शिक्षण संस्थान (टकसाल) में शिक्षा ली, जहां छात्रों को ग्रंथी, उपदेशक और रागी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था. भिंडरां टकसाल के प्रमुख, संत गुरबचन सिंह का बहुत सम्मान किया जाता था. 1969 में उनकी मृत्यु के बाद, उनके एक अनुयायी, संत करतार सिंह, अमृतसर से लगभग 25 मील पूर्व में उत्तर-पश्चिमी पंजाब के मेहता चले गए और वहाँ ‘दमदमी टकसाल’ नाम से एक नया सिख शिक्षण संस्थान स्थापित किया. जरनैल सिंह उनके साथ गए और 1977 में उनकी मृत्यु के बाद संस्थान के प्रमुख बने. कुछ समय बाद उन्होंने भिंडरांवाले नाम अपना लिया जो भिंडरां गाँव के नाम पर था.

जब हुआ खालसा समूह का गठन

भिंडरांवाले अपने करिश्मे के साथ-साथ सिख धर्म के धर्मग्रंथों और इतिहास के ज्ञान के लिए जाने जाते थे. उन्हें सिख समुदाय में तब पहचान मिली जब उन्होंने सुधारवादी निरंकारी संप्रदाय का कड़ा विरोध किया, जिसके साथ मुख्यधारा के खालसा सिखों का अक्सर टकराव होता रहता था. 1978 में बैसाखी के दिन जब गुरु गोबिंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना का जश्न मनाया जाता है—भिंडरांवाले ने हथियारबंद सिखों का एक समूह निरंकारी सभा में भेजा, जिसके परिणामस्वरूप टकराव हुआ और 15 लोग मारे गए. इस घटना से भिंडरांवाले को और अधिक चर्चा मिली और उग्रवादी दल खालसा समूह का गठन हुआ.

आजादी की उठाई आवाज

भिंडरावाले ने सिख धर्म के कट्टरपंथी रूप का ज़ोरदार समर्थन किया और आज़ाद भारत में हिंदुओं के दबदबे का विरोध किया. इंडियन नेशनल कांग्रेस (कांग्रेस पार्टी) के ज़ैल सिंह जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने उन्होंने उनसे कहा कि वो शिरोमणि अकाली दल (SAD) की आम सिखों पर पकड़ कम करने की कोशिश में उनका साथ दें. भिंडरावाले इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन इस दौरान उन्हें सिख इतिहास में अपनी संभावित भूमिका का एहसास होने लगा. खुद को एक मिसाल बनाकर, भिंडरावाले सिख समुदाय को बहादुरी और शहादत की उनकी परंपराओं की ओर वापस ले जाना चाहते थे. उन्होंने नई दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ शांतिपूर्ण बातचीत के ज़रिए अपनी माँगें मनवाने की SAD की नीति का विरोध किया. उनका कहना था कि पंजाब में राजनीतिक सत्ता सिखों का अधिकार है, न कि दिल्ली सरकार की कोई देन. भिंडरावाले बड़ी संख्या में ग्रामीण सिखों को यह समझाने में कामयाब रहे कि SAD की राजनीति उनके लिए अपमानजनक थी.

जब सिखों का समूह लेकर पहुंचे गोल्डन टेंपल

अकाल तख्त के अंदर खुद को सुरक्षित मानते हुए, भिंडरावाले ने अपने जैसे विचारों वाले सिखों का एक बड़ा समूह इकट्ठा किया और हथियारों का जखीरा जमा कर लिया. उसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया, जो पंजाब में बढ़ते अशांति के माहौल को शांत करना चाहती थीं. उसने गांधी को “ब्राह्मण महिला” या “पंडित की बेटी” कहकर संबोधित किया, जिससे उनकी हिंदू पहचान पर ज़ोर दिया गया. सांप्रदायिक तनाव और भी गंभीर हो गया क्योंकि भिंडरावाले के समर्थकों ने बिना किसी डर या रोक-टोक के अपने दुश्मनों को खत्म करना शुरू कर दिया. जून 1984 की शुरुआत में, गांधी ने ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ शुरू करने का आदेश दिया. यह एक घातक टकराव था जिसमें भारतीय सैनिकों ने भिंडरावाले और उसके समर्थकों को बाहर निकालने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया और उस पर हमला किया.

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