‘क्रॉस द स्ट्रेट बेब…’ कौन थे हेरंब करमरकर? ओमान के पास मर्चेंट शिप हमले में गंवा दी जान, भावुक कर देगा उनका आखिरी मैसेज!

ओमान के तट के पास स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक मर्चेंट शिप (व्यापारिक जहाज) पर हुए हमले के बाद लापता हुए पुणे के 30 वर्षीय मरीन इंजीनियर हेरंब करमरकर की मौत हो गई है. उनके परिवार ने बुधवार को इस दुखद खबर की पुष्टि की.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस (IANS) के मुताबिक, हेरंब साइप्रस के झंडे वाले मर्चेंट वेसल ‘जीएफएस गैलेक्सी’ (GFS Galaxy) पर सवार थे. रविवार को जब यह जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, तभी इस पर हमला हुआ था.

इससे पहले विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया था कि जहाज पर सवार 10 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि क्रू का एक सदस्य लापता था.

‘उसका पार्थिव शरीर हमें सौंप दिया जाए’

हेरंब के ससुर विवेक टंडन ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए सरकार से शव को भारत वापस लाने की गुहार लगाई है. आईएएनएस के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘वह सिर्फ 30 साल का था. भारत सरकार से हमारी बस इतनी ही गुहार है कि उसका पार्थिव शरीर सुरक्षित और सही-सलामत घर वापस लाया जाए और हमें सौंप दिया जाए.’

संपर्क टूटने से पहले का आखिरी मैसेज

परिवार के सदस्यों ने बताया कि हेरंब ने हमले से कुछ ही देर पहले अपना आखिरी मैसेज भेजा था. उन्होंने मैसेज में लिखा था कि जहाज ने ‘सुरक्षित रूप से खाड़ी (Gulf) पार कर ली है.’ इस मैसेज के तुरंत बाद उनसे संपर्क टूट गया. जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, परिवार किसी अच्छी खबर के इंतजार में पल-पल काट रहा था, लेकिन बाद में उन्हें हेरंब की मौत की खबर मिली.

स्थिति पर भारत की नजर

इस हमले के बाद भारत ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है. भारत ने कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों को “गंभीर रूप से चिंताजनक” बताया. विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में मौजूद भारतीय दूतावास हालात पर करीब से नजर रखे हुए है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ओमानी अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बना रहा. भारत ने मदद के लिए ओमान सरकार का आभार भी जताया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वे जहाज के मैनेजमेंट, स्थानीय अधिकारियों और अन्य पक्षों के संपर्क में हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दी जा रही है.

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुआ हमला

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने दावा किया था कि जब जीएफएस गैलेक्सी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहा था, तब ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने उस पर हमला किया था.

सेंटकॉम के अनुसार, इस हमले के बाद चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था. अमेरिकी सेना ने ईरान पर पिछले वादों के बावजूद कमर्शियल जहाजों पर होने वाले हमलों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है. साथ ही कहा कि अमेरिका इस क्षेत्र से गुजरने वाले नागरिक जहाजों को खतरों से बचाने के लिए अपने अभियान जारी रखेगा.