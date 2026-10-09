पंजाब का वो गैंगस्टर, जिसकी अपनी ‘अदालत’ चलती थी! 60 से ज्यादा केस और फिर फार्म हाउस में हुआ एनकाउंटर!

Punjab News: पंजाब की अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम, जिसके खिलाफ 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे. गुरमीत सिंह उर्फ काला धनौला पर हत्या, लूट और अन्य संगीन अपराधों के आरोप थे. कहा जाता है कि इलाके में उसका इतना दबदबा था कि वह अपनी समानांतर ‘अदालत’ चलाता था. लेकिन फरवरी 2024 में बरनाला के बड़बर इलाके के एक फार्म हाउस में कहानी ने ऐसा मोड़ लिया, जिसने पूरे पंजाब का ध्यान खींचा. पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स ने उसे घेर लिया और फिर शुरू हुई फायरिंग. आखिर कौन था काला धनौला और कैसे खत्म हुआ उसका कथित खौफ का साम्राज्य? पढ़िए पूरी कहानी.

कौन था कुख्यात गैंगस्टर काला धनौला?

पंजाब के बरनाला का रहने वाला गुरमीत सिंह उर्फ काला धनौला अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था. शुरुआत में वह राजनीति और स्थानीय निकायों से जुड़ा था, लेकिन धीरे-धीरे वह जुर्म के दलदल में उतरता चला गया. उस पर हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी और मारपीट के 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज थे. उसका आतंक इस हद तक था कि वह अपने इलाके में खुद की समानांतर ‘अदालत’ चलाता था, जहां लोग पुलिस के पास जाने के बजाय उसके फैसलों को मानने के लिए मजबूर होते थे.

60 से ज्यादा मामलों और खौफ का साम्राज्य

काला धनौला के आपराधिक इतिहास की फेहरिस्त बहुत लंबी थी. उसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था, जिसमें राजनीतिक लोगों और स्थानीय प्रधानों पर हमले शामिल हैं. पिछले कुछ सालों में उसने पंजाब पुलिस और विरोधी गैंग्स की नाक में दम कर रखा था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह ‘ए-कैटेगरी’ के गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल था. उस पर हाल ही में ब्लॉक कांग्रेस के एक नेता पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप था, जिसके बाद से पुलिस और AGTF उसकी तलाश में पूरी तरह एक्टिव हो गई थी.

पुलिस एनकाउंटर: कैसे हुआ खात्मा?

फरवरी 2024 में पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स और बरनाला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि काला धनौला अपने कुछ खास सहयोगियों के साथ बरनाला के बड़बर टोल प्लाजा के पास एक सुनसान फार्म हाउस में छिपा हुआ है और किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है. सूचना मिलते ही एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स और AGTF की टीमों ने उस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया.

A-कैटेगरी का गैंगस्टर, सिर पर था 60 क्रिमिनल केस

पुलिस को सूचना मिली कि गैंगस्टर बरनाला में बड़बर टोल प्लाजा के सामने एक फार्म हाउस में छिपा है. एजीटीएफ जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया. एजीटीएफ के आईजी संदीप गोयल व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बिक्रमजीत सिंह बराड़ ने जवानों का नेतृत्व किया. जब पुलिस ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा, तो उसने और उसके साथियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस क्रॉस-फायरिंग में दो पुलिसकर्मी (एक इंस्पेक्टर और एक सब-इंस्पेक्टर) भी घायल हो गए. अपनी और आम जनता की आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर काला धनौला गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस तरह 60 से ज्यादा मामलों में वॉन्टेड चल रहे एक बड़े साम्राज्य का अंत हो गया.

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