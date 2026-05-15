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Who was Dr Anand Nadkarni: कौन थे डॉ. आनंद नाडकर्णी? कैसे हुआ उनका निधन, जानें उनके बारे में सबकुछ

Who is Dr Anand Nadkarni: फेमस मनोचिकित्सक डॉ. आनंद नाडकर्णी का आज निधन हो गया. मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता और समाजसेवा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा. आइए जानते हैं उनके बारे में-

By: Sanskriti Jaipuria | Last Updated: May 15, 2026 10:51:05 AM IST

Who was Dr Anand Nadkarni: कौन थे डॉ. आनंद नाडकर्णी? कैसे हुआ उनका निधन, जानें उनके बारे में सबकुछ


Who was Dr Anand Nadkarni: मुंबई से आज एक दुखद खबर सामने आई है. जाने-माने मनोचिकित्सक, राइटर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. आनंद नाडकर्णी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने शुक्रवार सुबह मुंबई के परेल स्थित एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. परिवार, मित्रों और उनके चाहने वालों ने उन्हें  श्रद्धांजलि दी है.

कौन थे डॉ. आनंद नाडकर्णी? (Who was Dr Anand Nadkarni)

डॉ. आनंद नाडकर्णी एक मनोचिकित्सक, राइटर और सामाजिक कार्यकर्ता थे. उन्होंने मेडिकल शिक्षा पूरी करने के बाद मुंबई विश्वविद्यालय से मनोचिकित्सा में एमडी की डिग्री हासिल की थी. वे पिछले कई दशकों से मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे. उन्होंने इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ (IPH) और मुक्तांगन डी-एडिक्शन सेंटर की स्थापना कर समाज में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का बड़ा काम किया.

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उनका मानना था कि मानसिक समस्याओं को भी उतनी ही गंभीरता से समझना चाहिए जितनी शारीरिक बीमारियों को दी जाती है. ये इसी सोच के साथ उन्होंने हजारों लोगों को काउंसलिंग और उपचार के जरिए नई दिशा दी.

 कई क्षेत्रों में थी खास पहचान

डॉ. नाडकर्णी सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि वे लेखक, कवि, नाटककार, संगीत प्रेमी और चित्रकार भी थे. उन्होंने अपने लेखन और भाषणों के जरिए मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. उनकी किताबें,  और पॉडकास्ट लोगों के बीच काफी फेमस रहे.

वे समाज में तनाव, अवसाद और नशे की समस्या को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाते रहे. सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने लोगों को मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए प्रेरित किया. लोग उनकी नेट वर्थ (Dr Anand Nadkarni Net Worth) को लेकर इंटरनेट पर काफी सर्च कर रहे हैं लेकिन हम आपको बता दें कि उनके नेट वर्थ के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है.

 लंबे समय से चल रहा था इलाज

बताया जा रहा है कि डॉ. आनंद नाडकर्णी पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे. उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था. डॉक्टरों की लगातार कोशिशों के बावजूद वे जिंदगी की जंग हार गए.

उनके निधन के बाद कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया. लोगों ने उन्हें एक संवेदनशील डॉक्टर और समाज को नई सोच देने वाले व्यक्तित्व के रूप में याद किया.

Tags: Dr Anand NadkarniWho was Dr Anand Nadkarni
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