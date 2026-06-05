Who is Zeeshan: कौन है जीशान? जो गर्लफ्रेंड से मुलाकात के लिए पाकिस्तान से आया भारत; वीडियो वायरल

Who is Zeeshan: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हवेली जिले के रहने युवक जीशान नाम के युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. यह युवक पाकिस्तान और भारत की सीमा पार करके जम्मू-कश्मीर में आ गया. यह युवक जम्मू-कश्मीर की युवती से मोहब्बत करता है. नियंत्रण रेखा पार करके भारत के कश्मीर इलाके में आए युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में पाकिस्तान के इस युवक को लाइन ऑफ़ कंट्रोल (एलओसी) के पार भारतीय सुरक्षा बलों की हिरासत में दिखाया गया है. इससे पहले कश्मीर (पाकिस्तान) के युवक जीशान के लापता होने की सूचना उसके पिता ने स्थानीय प्रशासन को दी थी.

बीबीसी के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के एसएसपी जीपी सिंह ने पाकिस्तान के कश्मीर इलाके के युवा के भारतीय सेना की हिरासत में होने की पुष्टि की है. युवक के पिता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि उनका बेटा एलओसी पार करके भारत सीमा में दाखिल हो गया, क्योंकि उसकी किसी लड़की से दोस्ती है. पिता की मानें तो वह 3 दिन पहले जानवरों को चराने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. हां यह जानकारी जरूर मिली है कि वह किसी भारतीय युवती से प्यार करता था और उसी से मिलने के लिए भारत में दाखिल हुआ है.

फिलहाल सेना की हिरासत में है युवक

इधर, जम्मू-कश्मीर के बारामूला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) जीपी सिंह का कहना है कि फिलहाल युवक और युवती दोनों ही भारतीय सेना की हिरासत में है. उनका कहना है कि जैसे ही सेना उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी तो विधिक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. पूरा मामला सामने आने के बाद युवती के पिता ने बीबीसी उर्दू को जानकारी दी कि उनकी बेटी को सेना ने रविवार (31 मई, 2026) की सुबह करीब 7 बजे हिरासत में लिया. फिर चार घंटे के बाद रिहा कर दिया और अब बेटी घर है, लेकिन उन्हें उस युवक के बारे में जानकारी नहीं है जो पाकिस्तान से युवती से मिलने आया था. सेना ने उनकी बेटी को चाय पिलाई और खाना खिलाया. पिता के मुताबिक उन्हें इन मामलों (प्यार-मोहब्बत) का पता पुलिस से चला.

क्या है वीडियो में

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो में युवक और युवती हाथ थामे बैठे हैं. युवक जीशान जहां पाकिस्तान के कश्मीर के हवेली जिले का रहने वाला है जबकि जम्मू-कश्मीर पुलिस (भारत) के मुताबिक युवती का संबंध एलओसी के बेहद करीब स्थित उरी सेक्टर के तिलवाड़ी गांव से है.