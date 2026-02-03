कौन हैं युमनाम खेमचंद ? जो बनेंगे मणिपुर के नए सीएम; पॉलिटिकल करियर से लेकर नेट वर्थ तक यहां जानें सारी जानकारी

1
Who is Yumnam Khemchand: भारतीय जनता पार्टी के नेता युमनाम खेमचंद मंगलवार को विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं. इस बीच, न्यूज़ एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि नेमचा किपगेन मणिपुर की उपमुख्यमंत्री बन सकती हैं. खेमचंद मैतेई समुदाय से हैं, जबकि किपगेन कुकी समुदाय से आती हैं.
यह घटना दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद हुई है. पिछले साल 9 फरवरी को, तत्कालीन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राज्य में लगभग तीन साल से जारी हिंसा और जातीय संघर्ष के बीच राज्य के शीर्ष पद से इस्तीफा दे दिया था.
अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडरा रहा था
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेघालय के सीएम कॉनराड के संगमा की NPP द्वारा मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडरा रहा था. NPP ने कहा था कि सीएम एन बीरेन सिंह जातीय संघर्ष के बाद से राज्य को लगातार हिंसा के दलदल में जाने से रोकने में “पूरी तरह विफल” रहे हैं.
किसके पास हैं कितने विधायक?
मणिपुर विधानसभा में, बीजेपी के पास 37 विधायक हैं, जिन्हें उसके सहयोगी नागा पीपल्स फ्रंट (5) और JDU के एक विधायक का समर्थन प्राप्त है. विपक्ष के पास 16 सीटें हैं, जिसमें नेशनल पीपल्स पार्टी (6), कांग्रेस (5), निर्दलीय (3), और KPA के दो विधायक शामिल हैं, जिसने अगस्त 2023 में बीरेन की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था.
युमनाम खेमचंद कौन हैं?
खेमचंद पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने बीरेन सिंह के मंत्रिमंडल में विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है. वह 2017 और 2022 में सिंगजामेई निर्वाचन क्षेत्र से मणिपुर विधानसभा चुनाव में चुने गए हैं.
वह 2017 से 2022 तक मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष थे. 2022 में, उन्हें कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया गया था, और उनके पास नगर प्रशासन, आवास विकास (MAHUD) विभाग, ग्रामीण विकास और पंचायती राज और शिक्षा विभाग का प्रभार था.
संपत्ति
2022 के चुनावी हलफनामे के अनुसार, युमनाम खेमचंद सिंह की कुल घोषित संपत्ति लगभग 2.38 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी. उनकी देनदारियां लगभग 59 लाख रुपये से ज़्यादा बताई गई थीं.
