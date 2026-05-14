Who Is VD Satheesan: कौन हैं वीडी सतीसन, जिन्होंने की थी मंत्रियों की हार की भविष्यवाणी; अब बनेंगे केरल के मुख्यमंत्री

Who Is VD Satheesan: केरल में एक दशक बाद यूडीएफ की जोरदार वापसी हुई है. इसके साथ ही केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है. शशि थरूर और वेणु गोपाल को पछाड़ते हुए कांग्रेस ने आखिरकार वीडी सतीसन (VD Satheesan) के नाम पर मुहर लगा दी है. जल्द ही शपथ ग्रहण की तारीख और समय का एलान किया जाएगा.

कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अंतिम फैसला ले लिया गया है. कांग्रेस आलाकमान ने केरल सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीसन को उम्मीदवार के तौर पर चुना है मैं इस फैसले का तहे दिल से स्वागत करता हूं. मैं इस पद के लिए वी.डी. सतीशन को बधाई देता हूं. मेरा मानना ​​है कि केरल की जनता ने UDF के पक्ष में भारी जनादेश दिया है. वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली सरकार केरल की जनता की आकांक्षाओं और वादों को पूरा कर सकती है. निश्चित रूप से हम केरल सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं.

वीडी सतीसन को चमत्मकारिक नेताओं में शुमार किया जाता है. खासतौर से वर्ष 2016 में UDF की करारी हार के बाद भी उन्होंने परावुर सीट को 20,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर जीती. इसके बाद 2021 में जब उन्होंने दूसरी पिनाराई विजयन सरकार के दौरान विपक्ष के नेता का पद संभाला तो लगातार हार के बाद UDF कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी गिरा हुआ था. बावजूद इसके सतीशन ने UDF को फिर से खड़ा करने का नेतृत्व किया. इसके बाद इस मोर्चे ने उपचुनाव जीतने शुरू कर दिए.

सही साबित हुए वीडी सतीसन के अनुमान

कई बार कई उपचुनावों, लोकसभा चुनावों और बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में UDF की सीटों की संख्या और जीत के अंतर के बारे में उनके अनुमान भी सही साबित हुए. 2026 के विधानसभा चुनावों में भी वीडी सतीसन कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने सार्वजनिक तौर पर UDF के लिए 100 से ज़्यादा सीटों की जीत का अनुमान लगाया था. इसके साथ ही उन्होंने पिनाराई विजयन मंत्रिमंडल के लगभग एक दर्जन मंत्रियों की हार की भी भविष्यवाणी की थी. ये दोनों ही भविष्यवाणियां सच साबित हुईं.

क्या है विस्मयम

“विस्मयम” (आश्चर्य) 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान केरल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले राजनीतिक शब्दों में से एक बन गया. विपक्ष के नेता और UDF के चेयरमैन VD सतीशन ने इस शब्द का बार-बार इस्तेमाल किया. यह शब्द उस चुनावी फ़ैसले का प्रतीक बन गया जिसने राज्य में पिनाराई विजयन के दस साल के शासन को खत्म कर दिया. यह भी कम रोचक नहीं है कि सतीसन कई महत्वपूर्ण पदों से चूक गए, जिनमें KSU अध्यक्ष, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, KPCC अध्यक्ष और यहां तक कि मंत्री पद भी शामिल है. फिर भी 2021 में जब कांग्रेस आलाकमान ने गुटबाज़ी के पुराने समीकरणों को तोड़ते हुए उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त किया. इस प्रक्रिया में शक्तिशाली ओमन चांडी-रमेश चेन्निथला खेमे को नज़रअंदाज़ कर दिया—तो पार्टी के भीतर कई लोगों के लिए यह एक आश्चर्य की बात थी. पांच साल बाद, उन्होंने एक बार फिर तमाम मुश्किलों को पार करते हुए केरल की राजनीति के सर्वोच्च पद पर जगह बनाई है.

कैसे की राजनीति की शुरुआत

एर्नाकुलम ज़िले के नेटूर में जन्मे सतीशन इस महीने 62 साल के हो जाएंगे. राजनीति उनके जीवन में काफ़ी कम उम्र में ही छात्र राजनीति के ज़रिए आ गई थी. पहले पनांगड हाई स्कूल में और बाद में थेवारा के सेक्रेड हार्ट कॉलेज में. 1996 में कांग्रेस ने उन्हें परावुर से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया. एक ऐसा क्षेत्र जिसे उस समय वामपंथ का गढ़ माना जाता था। उस निर्वाचन क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम जाने-पहचाने चेहरे होने और चुनाव प्रचार के लिए बहुत कम समय मिलने के बावजूद, वे CPI उम्मीदवार P. राजू से बहुत कम अंतर से—महज़ 1,116 वोटों से—हार गए. इस हार ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया। इसके बजाय, सतीशन ने अगले पाँच साल अपने निर्वाचन क्षेत्र के काम में पूरी तरह से समर्पित कर दिए—वे शादियों और अंतिम संस्कारों में शामिल होते, स्थानीय सभाओं में भाषण देते, और UDF कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय निवासियों के साथ मज़बूत रिश्ते बनाते। उनकी यह ज़मीनी मेहनत रंग लाई. 2001 में जब उन्होंने परावुर सीट जीती—एक ऐसी सीट जिसे उन्होंने तब से अपने पास रखा है.