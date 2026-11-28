Who Is Vardhman Jain | Tirupati Temple,121-kg Gold Donation: चेन्नई के एंटरप्रेन्योर और समाजसेवी वर्धमान जैन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को लगभग 206 करोड़ रुपये कीमत के 121 kg सोने के गहने दान करके सुर्खियों में आ गए हैं. अपनी पत्नी राधिका जैन के साथ मिलकर किए गए इस दान को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के इतिहास में सबसे अहम दानों में से एक बताया जा रहा है. इस जोड़े ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में ये गहने भेंट किए. इस कलेक्शन में खास तौर पर तैयार की गई 46 ज्वेलरी शामिल हैं, जिनमें एक मुकुट, हार, बाजूबंद, कमर के गहने और दूसरी पारंपरिक सजावट की चीजें शामिल हैं, जिनमें से कुछ में हीरे जड़े हुए हैं.

वर्धमान जैन कौन हैं?

इस दान ने जैन को सुर्खियों में ला दिया है, लेकिन वो हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में अपने काम के साथ-साथ अपने समाजसेवी कामों के लिए भी जाने जाते हैं. वर्धमान जैन, एक्सेस हेल्थकेयर के फाउंडर और वाइस-चेयरमैन हैं, जो एक ग्लोबल हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी और रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कंपनी है. वो एशिया (चेन्नई) इंजीनियरिंग में डायरेक्टर के तौर पर भी काम करते हैं. चेन्नई के लोयोला कॉलेज के एल्युम्नस, जहाँ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई की, जैन ने बाद में ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्सास से कंप्यूटर साइंस में पोस्टग्रेजुएट की पढ़ाई की. उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा 1997 में शुरू हुई जब उन्होंने अनुराग जैन के साथ विज़न हेल्थसोर्स को-फाउंड किया. 2003 में पेरोट सिस्टम्स द्वारा एक्वायर किए जाने से पहले यह कंपनी मेडिकल बिलिंग और हेल्थकेयर क्लेम मैनेजमेंट में स्पेशलाइज़्ड थी. 2009 में डेल द्वारा पेरोट सिस्टम्स को एक्वायर करने के बाद, जैन ने डेल सर्विसेज़ के ग्लोबल बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ऑपरेशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल संभाला.

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9,000 एम्प्लॉईज़ को किया मैनेज

उन्होंने 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज़ की देखरेख की और लगभग 9,000 एम्प्लॉईज़ की वर्कफोर्स को मैनेज किया. बाद में उन्होंने एक्सेस हेल्थकेयर की स्थापना की, और इसे एक इंटरनेशनल हेल्थकेयर आउटसोर्सिंग और टेक्नोलॉजी बिज़नेस बनाया. कंपनी ने हेल्थकेयर ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करने पर फोकस किया है. जनवरी 2025 में, US की प्राइवेट इक्विटी फर्म न्यू माउंटेन कैपिटल ने कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक के साथ एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की घोषणा की, जिसकी कीमत कथित तौर पर $1.5-2 बिलियन थी.