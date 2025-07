पिट गए मौलाना रशिदी! डिंपल भाभी के लिए सपाई गुंडों ने हाथ में ले लिया कानून, Video देख कलेजे को मिलेगी ठंडक

Maulana Rashidi Viral Video: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी को टिप्पणी करना भारी पड़ गया। जहाँ एक तरफ मौलाना के खिलाफ जगह-जगह एफआईआर दर्ज हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक निजी न्यूज चैनल के डिबेट कार्यक्रम में मौलाना साजिद रशीदी को समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने जमकर धो डाला जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीँ इस वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि, दो युवक मौलाना के पास जाते हैं और कुछ पल उनके साथ रहते हैं और फिर उनमें से एक युवक मौलाना पर हाथ छोड़ देता है। इस दौरान वहां पहले से ही मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मौलाना को बचाया। मौलाना की पिटाई के बाद युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया।

दरअसल, इस वीडियो में युवक कह रहा है, ‘दोस्तों मैं दादरी गौतमबुद्ध नगर से कुलदीप हूं, मैं युवजन सभा समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूं। एक मौलाना ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाली श्रीमती डिंपल यादव के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आज वो मौलाना डिबेट में बैठे थे। हम भी डिबेट में बैठे थे। तो आज भी मौलाना ने उनके लिए अभद्र टिप्पणी की और कहा कि मैं गुर्जर समाज से आता हूं और गुर्जर समाज की गर्दन कट सकती है। हम भारत की किसी भी वर्ग की महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आज मौलाना पर कार्रवाई की गई है। धन्यवाद, भविष्य में भी अगर कोई भारत की किसी भी वर्ग की महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी करेगा तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा।

वहीँ जब मौलाना राशिदी का पिटाई वाला वीडियो वायरल हुआ तो सपा के चाहने वालों में इस दौरान ख़ुशी की लहर चल उठी। वहीँ इस युवक के वीडियो पर लोग भर-भरकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि बहुत बढ़िया काम। एक यूजर ने लिखा कि आपको तो निकाल दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी अब भाइयों की बात रह गई थी।

BJP ajent & so-called ‘Maulana’ Sajid Rashidi sl@pped by SP supporters in a news show for his remarks against MP Dimple Yadav.

There is no place for v!olence in democracy guys & 2 sl@ps were too less.pic.twitter.com/8ryw1LRZFX

— Tarun Gautam (@TARUNspeakss) July 29, 2025