Home > देश > कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम

कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम

AMU Student Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ आक्रोश है। दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो एक पूर्व छात्र का है।

Published By: Heena Khan
Published: August 19, 2025 11:35:00 IST

AMU Student viral video
AMU Student viral video

AMU Student Protest Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद हर तरफ आक्रोश है। दरअसल, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन के बीच एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो एक पूर्व छात्र का है। इस छात्र ने विवादित भाषण देते हुए यूपी सरकार की कड़ी आलोचना की है। दरअसल, वीडियो में पूर्व छात्र पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के कैंपस में घुसने पर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि यह विश्वविद्यालय हमारा है, यहां उत्तर प्रदेश सरकार का कानून नहीं चलेगा।  इतना ही नहीं इस दौरान उसने कई ऐसी बातें कहीं जो हैरान कर देने वाली थीं।

कौन है AMU छात्र? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस शख्स ने यूपी सरकार की कड़ी निंदा की उस शख्स का नाम तल्हा मन्नान बताया जा रहा है। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, तल्हा मन्नान फिलहाल हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का छात्र है। वहीँ बताया जा रहा है कि ये शख्स एएमयू का पूर्व छात्र भी रह चुका है। वहीँ वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है इस शख्स ने अपने गले में फिलिस्तीनी पटका पहन रखा है। जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये शख्स फिलिस्तीनी समर्थक भी है। वहीँ अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

फिलिस्तीनी झंडा पहन CM Yogi का कर डाला अपमान, AMU के पूर्व छात्र ने कर दी ऐसी गुस्ताखी, Video देख तिलमीमला उठे भाजपाई

CM योगी का किया अपमान 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिसर्च स्कॉलर तल्हा मन्नान 18 अगस्त को एएमयू के बाब-ए-सैयद गेट पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने उनके साथ खड़े हुए। इस दौरान उसने यूपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “एक प्रॉक्टर की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वह विश्वविद्यालय में राज्य सरकार के नियम लागू करे। बाब-ए-सैयद से शताब्दी द्वार तक विश्वविद्यालय के अपने नियम लागू होते हैं। यह सड़क एएमयू के छात्रों की है। यह सड़क एएमयू की है। इस गेट (बाब-ए-सैयद) को कब बंद करना है और कब खोलना है, यह हम तय करेंगे। कोई भी यूपी सरकार ऐसा नहीं करेगी।” इस संबंध में प्रॉक्टर प्रो. मोहम्मद वसीम अली ने कहा कि इस मामले की जाँच की जाएगी।

Tags: amu viral videocm yogitalha mannanUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम
कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम
कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम
कौन है AMU का वो छात्र जिसने CM Yogi का किया अपमान? CRPF को भी लपेटा, अब क्या होगा बिना सोचे-समझे बोलने का अंजाम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?