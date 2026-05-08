Suvendu Adhikari: अमित शाह ने बताई ‘इनसाइड स्टोरी’, क्यों सुवेंदु अधिकारी ही बने बंगाल में BJP की पहली पसंद?

West Bengal New CM: पश्चिम बंगाल चुनावों में BJP की ज़बरदस्त जीत के बाद, सबकी नज़रें बस एक ही सवाल पर टिकी थीं. आख़िरकार बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चर्चाओं में सुवेंदु अधिकारी का नाम यकीनन सबसे आगे था. हालाँकि उनके नाम के साथ एक सवाल भी जुड़ा था, खास तौर पर यह बात कि उन्होंने TMC छोड़कर BJP का दामन थामा था जिससे यह आशंका जताई जा रही थी कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वे शायद पीछे रह जाएँ. फिर भी केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर पहुँचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुवेंदु अधिकारी के चुनाव के पीछे के कारणों को साफ़ तौर पर बताया.

अमित शाह ने बताई अंदर की बात

घोषणा करते हुए अमित शाह ने कहा, ‘आज यहाँ BJP बंगाल विधायक दल के सदस्यों की एक बैठक बुलाई गई है. इस बैठक के लिए, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया था. चुनावी प्रक्रिया अभी कुछ ही दिन पहले पूरी हुई है. हमें लगभग आठ प्रस्ताव और समर्थन के संदेश मिले हैं. ये सभी प्रस्ताव और समर्थन सिर्फ़ एक ही नाम के पक्ष में थे. हालाँकि दूसरे नाम सुझाने के लिए भी समय दिया गया था, लेकिन किसी और नाम का प्रस्ताव नहीं आया. इसलिए, केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर, मैं यह घोषणा करता हूँ कि सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधायक दल का नेता चुन लिया गया है.’

कौन हैं सुवेंदु अधिकारी?

सुवेंदु अधिकारी का जन्म 15 दिसंबर, 1970 को पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले के कोंताई (कांथी) में एक जाने-माने राजनीतिक परिवार में हुआ था. उनके पिता, शिशिर अधिकारी, बंगाल की राजनीति में एक बेहद सम्मानित और कद्दावर हस्ती हैं. अधिकारी परिवार का पिछले कई दशकों से पूरे मेदिनीपुर क्षेत्र पर काफ़ी दबदबा रहा है. सुवेंदु ने राजनीति की शुरुआती बारीकियां अपने पिता से ही सीखीं. उन्होंने 1989 में कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन, ‘छात्र परिषद’ के सदस्य के तौर पर अपने राजनीतिक सफ़र की औपचारिक शुरुआत की. उस दौर में पूरे बंगाल में वामपंथी छात्र संगठनों का ही बोलबाला था. नतीजतन विपक्ष से जुड़े एक छात्र नेता के तौर पर उन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने औपचारिक रूप से अपनी चुनावी यात्रा 1995 में शुरू की जब वे कंटाई नगरपालिका के पार्षद चुने गए.