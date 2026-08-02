Home > देश > Pappu Yadav: कौन है वो शख्स जिसने की पप्पू यादव की PC में हंगामा? सामने आई पूरी डिटेल; हमले की पीछे की वजह जान सब दंग

Pappu Yadav: कौन है वो शख्स जिसने की पप्पू यादव की PC में हंगामा? सामने आई पूरी डिटेल; हमले की पीछे की वजह जान सब दंग

Pappu Yadav: अब सवाल यह है कि आरोपी युवक पप्पू यादव से क्यों नाराज़ था. उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश क्यों की?

By: Divyanshi Singh | Published: August 2, 2026 8:30:52 PM IST

दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर हमला
दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर हमला


Pappu Yadav: बिहार के पूर्णिया जिले से MP पप्पू यादव पर रविवार को दिल्ली में उनके सरकारी घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक आदमी ने हमला कर दिया. MP का दावा है कि आरोपी युवक उन पर हमला करने के लिए चाकू लेकर आया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उसे ऐसा करने से पहले ही पकड़ लिया. अब सवाल यह है कि आरोपी युवक पप्पू यादव से क्यों नाराज़ था. उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पप्पू यादव पर हमला करने की कोशिश क्यों की? या उसके साथ कोई और भी था? आइए हम युवक का पूरा बैकग्राउंड बताते हैं.

दरअसल, आरोपी युवक की पहचान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले सुमित के तौर पर हुई है. 34 साल का सुमित अपने परिवार के साथ गाजियाबाद में रहता है और लोहार का काम करता है. उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है. शुरुआती पुलिस जांच में पता चला है कि युवक पप्पू यादव के भगवा कपड़े पहनने और राम मंदिर के डोनेशन के पैसे की चोरी को लेकर चल रहे कथित पॉलिटिकल ड्रामा से नाराज़ था. इसी गुस्से की वजह से उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की.

You Might Be Interested In

सुमित बुलंदशहर के सहपानी गांव का रहने वाला है. फूल गिरी का बेटा सुमित सहपानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की सिकंदराबाद तहसील के सहपानी गांव का रहने वाला है. दूसरे आदमी का नाम हैप्पी है. खबर है कि सुमित पप्पू यादव के घर के बाहर क्रेटा कार में मौजूद था, जब उसने उन पर जूता फेंका. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, जांच में पता चला है कि दोनों अपनी कार ठीक कराने के लिए बुलंदशहर से दिल्ली आए थे. हालांकि, घटना के बाद हैप्पी मौके से भाग गया. तिलक मार्ग थाने की पुलिस हैप्पी की तलाश कर रही है.

MP के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल

इस घटना के बाद पप्पू यादव के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं. खबर है कि उन्हें ‘Y+’ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें आम तौर पर 11 पुलिसवालों की ज़रूरत होती है. हालांकि, यह बात सामने आई है कि घटना के समय सुरक्षा घेरे में सिर्फ़ तीन पुलिसवाले मौजूद थे. इससे सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले की पूरी जांच कर रही है.

ज़िंदा जलाकर मार दिए जाने की बात

घटना के बाद MP पप्पू यादव ने कहा, “मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि कल रात वे मेरे बच्चों के घर गए थे. अब आप मेरे बच्चों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा.” उन्होंने बताया कि जब जानलेवा हमला हुआ, तब वे प्रेस से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि बाबा नाम का कोई व्यक्ति चिल्ला रहा था, “उसे ज़िंदा जला दो,” जबकि दूसरे कह रहे थे, “उसे मार दो.”

अगर वहां लोग मौजूद नहीं होते तो वह मर जाता

उन्होंने आगे कहा कि अगर वहां लोग मौजूद नहीं होते, तो उसकी जान चली जाती. पप्पू यादव ने कहा, “मैंने कुछ गलत नहीं कहा. मैंने बस चंपत राय या गिरिजी से पूछा, ‘200 किलोग्राम चांदी कहां गई? सोना कहां गया?'” सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने कहा, “दिल्ली पुलिस काफी काबिल है. मैं लंबे समय से सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट कर रहा हूं. मैंने कौन सा गुनाह किया है?”

Tags: Pappu Yadav
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

पथरी के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

August 2, 2026

सबसे महंगी भारतीय फिल्में: बजट जानकर चौंक जाएंगे आप!

August 2, 2026

फ्रेंडशिप डे पर देखें ये 5 फिल्में

August 2, 2026

कौन हैं युविका चौधरी?

August 2, 2026

कौन हैं महिमा मकवाना?

August 1, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए टमाटर?

August 1, 2026
Pappu Yadav: कौन है वो शख्स जिसने की पप्पू यादव की PC में हंगामा? सामने आई पूरी डिटेल; हमले की पीछे की वजह जान सब दंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pappu Yadav: कौन है वो शख्स जिसने की पप्पू यादव की PC में हंगामा? सामने आई पूरी डिटेल; हमले की पीछे की वजह जान सब दंग
Pappu Yadav: कौन है वो शख्स जिसने की पप्पू यादव की PC में हंगामा? सामने आई पूरी डिटेल; हमले की पीछे की वजह जान सब दंग
Pappu Yadav: कौन है वो शख्स जिसने की पप्पू यादव की PC में हंगामा? सामने आई पूरी डिटेल; हमले की पीछे की वजह जान सब दंग
Pappu Yadav: कौन है वो शख्स जिसने की पप्पू यादव की PC में हंगामा? सामने आई पूरी डिटेल; हमले की पीछे की वजह जान सब दंग