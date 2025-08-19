Home > देश > Who is Sudarshan Reddy: कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी? जिन्हें INDIA ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति के लिए बनाया उम्मीदवार

Sudarshan Reddy News: विपक्ष के भारतीय गुट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया।

Published: August 19, 2025 13:36:00 IST

Who is Sudarshan Reddy: विपक्ष के भारतीय गुट ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को 9 सितंबर को होने वाले चुनाव के लिए अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। इससे इस प्रतिष्ठित पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया।

रेड्डी अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एनडीए द्वारा चुने गए सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नाम तय करने के लिए हुई भारतीय गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा की।

खड़गे ने कहा, “बी. सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करना शामिल है।”

उन्होंने आगे कहा कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक रहे हैं। वह एक गरीब व्यक्ति हैं और अगर आप उनके कई फैसले पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे गरीबों का पक्ष लिया और संविधान तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा की।

कौन हैं बी. सुदर्शन रेड्डी ?

बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई, 1946 को आंध्र प्रदेश के वर्तमान रंगा रेड्डी ज़िले के अकुला मायलाराम गाँव में हुआ था। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और गोवा के पहले लोकायुक्त हैं।

एक कृषि परिवार से आने के कारण, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की।

उन्होंने उसी वर्ष अपना कानूनी करियर शुरू किया और आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया।

रेड्डी ने मुख्यतः आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में रिट और दीवानी मामलों में वकालत की और बाद में 1988 और 1990 के बीच सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

उन्होंने कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया और उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील रहे।

1995 में उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, और 2005 में वे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। 

2007 में, रेड्डी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने जुलाई 2011 में अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा की।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को विपक्ष ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, नाम सुन BJP दंग

