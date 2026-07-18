Home > देश > कौन है Sonam Wangchuk? जिनकी भूख हड़ताल ने हिला दी पूरी राजनीति; जानें नेटवर्थ से लेकर सबकुछ

कौन है Sonam Wangchuk? जिनकी भूख हड़ताल ने हिला दी पूरी राजनीति; जानें नेटवर्थ से लेकर सबकुछ

Who is Sonam Wangchuk: लद्दाख के शिक्षाविद सोनम वांगचुक ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू की है. वह अपने नवाचारों और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं.

By: Preeti Rajput | Published: July 18, 2026 9:47:23 AM IST

Who is Sonam Wangchuk
Who is Sonam Wangchuk


Sonam Wangchuk Networth: लद्दाख के कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. वह पिछले काफी समय से NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी की. वहीं आज 18 जुलाई, शनिवार को उनकी तबीयत का ख्याल रखते हुए उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है. साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके भी हिरासत में ले लिए गए हैं. इस बीच आइए जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है और उनकी कुल संपत्ति कितनी है? 

कौन है सोनम वांगचुक?

वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के उलेटोकपो में हुआ था. लद्दाख में संसाधनों की कमी के कारण, उन्होंने मुश्किल हालात में अपनी पढ़ाई पूरी की. उनकी माँ ने सोनम को नौ साल तक लद्दाखी भाषा सिखाई और फिर सोनम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शिक्षा के नए क्षेत्रों में प्रयोग करने का फैसला किया. वांगचुक नौ अलग-अलग भाषाएँ बोल सकते हैं.

You Might Be Interested In

साधा जीवन जीना पसंद करते हैं सोनम वांगचुक 

सोनम वांगचुक बहुत सादा जीवन जीते हैं. वह महंगे शौक या दिखावे के खिलाफ हैं और वांगचुक प्रकृति और इको-फ्रेंडली जीवन पर जोर देते हैं. वह सोलर एनर्जी और इको-फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना गुज़ारा करते हैं. वांगचुक स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को महत्व देते हैं और युवाओं को स्वदेशी सोच अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं.

सोनम वांगचुक की संपत्ति कितनी है?

सोनम वांगचुक का लेह-लद्दाख में बहुत अच्छा सामाजिक प्रभाव है और उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है. उनकी  संपत्ति के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, सोनम वांगचुक की कुल संपत्ति 75 लाख है. रिसर्च, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और सोशल ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम करना उनकी इनकम के मेन सोर्स हैं और वह अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन और एनवायरनमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती हैं.

ये भी पढ़ें: 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा…, फिर भूत बनकर वापस आऊंगा! अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने क्यों कह दी इतनी बड़ी बात?

क्यों फेमस हैं सोनम वांगचुक? 

एसईसीएमओएल के बाद सोनम वांगचुक ने साल 2018 में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) की शुरुआत की. यह संस्थान पहाड़ी क्षेत्रों के जीवन और चुनौतियों से जुड़े व्यावहारिक कौशल सिखाने पर ध्यान देता है. यहां छात्रों को केवल पारंपरिक पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें शोध परियोजनाओं के जरिए सीखने, नई सोच विकसित करने और वास्तविक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है. इसके अलावा, वांगचुक एक सफल नवप्रवर्तक भी हैं. उन्होंने आइस स्तूप तकनीक विकसित की, जो लद्दाख जैसे शुष्क इलाकों में पानी को जमा करने और स्थानीय लोगों की जल जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है.

सोनम वांगचुक को कितने मिले पुरुष्कार?

सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रोलेक्स एंटरप्राइज पुरस्कार और संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. 

ये भी पढ़ें: ‘मेरे साथ मारपीट’, जबरदस्ती वांगचुक को उठा ले गई पुलिस; जंतर-मंतर पर बवाल के बाद भड़के Abhijeet Dipke

दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जबरन कराया अस्पताल में भर्ती, जंतर मंतर खाली करने का भी दिया आदेश

Tags: Sonam Wangchuk biographySonam Wangchuk net worthWho is Sonam Wangchuk
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गैस दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए?

July 17, 2026

प्रियंका चोपड़ा की 7 सुपरहिट फिल्में

July 17, 2026

मानसून में कौन सी ड्रिंक्स पीनी चाहिए?

July 17, 2026

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026
कौन है Sonam Wangchuk? जिनकी भूख हड़ताल ने हिला दी पूरी राजनीति; जानें नेटवर्थ से लेकर सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कौन है Sonam Wangchuk? जिनकी भूख हड़ताल ने हिला दी पूरी राजनीति; जानें नेटवर्थ से लेकर सबकुछ
कौन है Sonam Wangchuk? जिनकी भूख हड़ताल ने हिला दी पूरी राजनीति; जानें नेटवर्थ से लेकर सबकुछ
कौन है Sonam Wangchuk? जिनकी भूख हड़ताल ने हिला दी पूरी राजनीति; जानें नेटवर्थ से लेकर सबकुछ
कौन है Sonam Wangchuk? जिनकी भूख हड़ताल ने हिला दी पूरी राजनीति; जानें नेटवर्थ से लेकर सबकुछ