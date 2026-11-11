कौन है सिद्धांत बडोनी? जिसका मोहम्मद दीपक विवाद में आया था नाम, अब प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूटपाट मामले में गिरफ्तार

सिद्धांत समेत 7 आरोपी गिरफ्तार
उत्तराखंड – देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर से हुई 14 लाख रुपए की लूट में बजरंगदल नेता सिद्धांत बडोनी सहित 7 आरोपी गिरफ्तार !! >सरवजीत सिंह उर्फ हैप्पी >जसमीत सिंह >शक्ति सिंह >कर्ण यादव >सोहेल अख्तर पुलिस का दावा है कि सिद्धांत बडोनी ने ही लूट की साजिश बनाई। इसी महीने सिद्धांत को बजरंगदल ने जिला विद्यार्थी प्रमुख नियुक्त किया था। पिछले 3 दिन से देहरादून के हिंदू संगठन सिद्धांत के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे थे।
— Sachin Gupta (@Sachingupta) November 11, 2026
कैसे हुई थी लूट?
मोहम्मद दीपक विवाद में भी आया था नाम
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