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कौन है सिद्धांत बडोनी? जिसका मोहम्मद दीपक विवाद में आया था नाम, अब प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूटपाट मामले में गिरफ्तार

Dehradun Robbery Case: बजरंग दल के नेता सिद्धांत बडोनी को प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूटपाट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. सिद्धांत का नाम पहले मोहम्मद दीपक मामले में भी आया था.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 11, 2026 4:55:30 PM IST

बजरंग दल के नेता सिद्धांत बडोनी को प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूटपाट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है
बजरंग दल के नेता सिद्धांत बडोनी को प्रॉपर्टी डीलर से हुई लूटपाट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है


उत्तराखंड के देहरादून में प्रॉपर्टी डीलर से 14 लाख रुपये की लूट के मामले में बजरंग दल के नेता सिद्धांत बडोनी समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, इस लूट की साजिश सिद्धांत बडोनी ने ही रची थी.

सिद्धांत समेत 7 आरोपी गिरफ्तार

सिद्धांत बडोनी को इसी महीने बजरंग दल में जिला विद्यार्थी प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उसकी गिरफ्तारी से पहले पिछले तीन दिनों से देहरादून के कई हिंदू संगठन उसके समर्थन में आवाज उठा रहे थे. इस मामले में पुलिस ने सरवजीत सिंह उर्फ हैप्पी, जसमीत सिंह, शक्ति सिंह, कर्ण यादव और सोहेल अख्तर समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है.



कैसे हुई थी लूट?

जानकारी के मुताबिक, देहरादून के पटेलनगर इलाके में इंद्रेश अस्पताल के पास पांच-छह बदमाशों ने एक कार को रोक लिया. उसमें राजेश कुमार सोनी अपने तीन साथियों के साथ सवार थे. वे जमीन का सौदा करके 14 लाख रुपये लेकर लौट रहे थे. तभी बाइक और स्कूटी से आए हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की और कार की पिछली सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए. मामले की जांच के लिए एसएसपी ने पुलिस की कई टीमें बनाई थीं.
 
पुलिस के मुताबिक, प्रॉपर्टी डीलर दिनेश तिवारी ने ही आरोपियों को नकदी की जानकारी दी थी. मामले में अब तक 1.5 लाख रुपये बरामद किए गए हैं. पुलिस अधिकारी अंकित कंडारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक दक्षिणपंथी संगठन से जुड़े हैं, जिसके सदस्य सोशल मीडिया पर ‘लव जिहाद’ के खिलाफ वीडियो पोस्ट करते रहे हैं.

मोहम्मद दीपक विवाद में भी आया था नाम

जनवरी 2026 में उत्तराखंड के कोटद्वार में एक स्थानीय जिम संचालक दीपक कुमार (जिन्हें दीपक चंद भी कहा जाता है) ने तब सुर्खियां बटोरीं और वे चर्चा का केंद्र बने, जब उन्होंने एक मुस्लिम दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद में हस्तक्षेप किया था. कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक पुरानी दुकान के नाम (बाबा गारमेंट्स) पर आपत्ति जताई थी और दबाव बनाया था और कहा था कि सिर्फ हिंदुओं को बाबा नाम रखने की इजाजत है. इसी के बाद किसी ने दीपक नाम के युवक से उनका नाम पूछा, तो उन्होंने तंज कसते हुए और आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए कहा था— “मेरा नाम मोहम्मद दीपक है”.
 
इसके बाद यह मामला सांप्रदायिक बन गया था. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में सिद्धांत बडोनी का भी नाम आया था. 

यह खबर भी पढ़ें: जिस खूबसूरत महिला ने किए 9 निकाह! हाई कोर्ट ने कर दी कौन सी टिप्पणी? जिसकी देशभर में हो रही चर्चा!

Tags: Dehradun Robbery CaseMohammad Deepak ControversySiddhant Badoni
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