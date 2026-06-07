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Who Is Saurav Das: कौन है सौरव दास? उमर खालिद के साथ वायरल हो रही तस्वीर; अब संभाल रहे CJP की कमान

Who Is Saurav Das: सौरव दास कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हैं. वे गवर्नेंस, न्यायपालिका और पारदर्शिता पर रिपोर्टिंग करते हैं. दिल्ली में रहते हैं और 2020 से स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं.

By: Preeti Rajput | Last Updated: June 7, 2026 12:36:28 PM IST

कौन है सौरव दास?
कौन है सौरव दास?


Who Is Saurav Das: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) शुरू हुई, तो इसके संस्थापक अभिजीत दिपके ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से किए जाने के बाद एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक समूह बनाया था. हालांकि, दो दिनों के भीतर ही इससे 40,000 से ज़्यादा सदस्य जुड़ गए और कई राजनेताओं ने भी इसमें हिस्सा लिया. अब, दिपके अमेरिका से भारत लौट चुके हैं. शनिवार को उनके नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हजारों युवाओं ने मिलकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की. इस बीच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने तीन आधिकारिक प्रवक्ताओं सौरव दास, विजेता दहिया और आशुतोष रंका को नियुक्त किया है. इस बीच ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के आधिकारिक प्रवक्ता सौरव दास इन दिनों खूब सूर्खियां बंटोर रहे हैं. हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है. 

कौन है सौरव दास?

सौरव दास एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार हैं जो गवर्नेंस, पारदर्शिता और न्यायपालिका की जवाबदेही पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं. नई दिल्ली में रहने वाले सौरव ने कानून, गवर्नेंस, अपराध, न्यायपालिका और सार्वजनिक जवाबदेही जैसे विषयों पर स्वतंत्र खोजी रिपोर्टिंग के जरिए अपनी पहचान बनाई है. जर्नलिज़्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट सौरव ने 2020 में अपने प्रोफेशनल लेखन करियर की औपचारिक शुरुआत की. 

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साल 2017 में उन्होंने जनहित से जुड़े मामलों से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज हासिल करने के लिए ‘सूचना का अधिकार अधिनियम’ (RTI) का इस्तेमाल करना शुरू किया. पिछले सालों वर्षों में, उनका काम ‘द कारवां’, ‘आर्टिकल 14’, ‘अल जज़ीरा’, ‘द वायर’, ‘द हिंदू’ और ‘न्यू लाइन्स मैगज़ीन’ जैसे प्रकाशनों में छपा है. वह ‘क्लाइमेट एक्शन फ्रंट’ के सह-संस्थापक भी हैं, जो पत्रकारिता से हटकर नागरिक और नीतिगत मुद्दों में उनकी भागीदारी को दर्शाता है.

ब्राह्मणों को लेकर की थी टिप्पणी 

सौरभ दास ने 20 जून 2021 को ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था, “क्या ब्राह्मणों को हत्या या हिंसा नहीं करनी चाहिए? यह कैसा नकली ब्राह्मण है?” और इस पर हंसते हुए प्रतिक्रिया दी थी. इसके अलावा, उनकी उमर खालिद के साथ एक तस्वीर भी सामने आई थी.

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उमर खालिद के साथ तस्वीर 

इस मुलाकात के बारे में सौरभ दास ने 30 दिसंबर 2025 को एक पोस्ट लिखी थी. उन्होंने कहा था कि उनकी मुलाकात उमर खालिद से हुई, जिन्हें उन्होंने बहुत बहादुर बताया. सौरभ दास ने लिखा कि झूठे और बेबुनियाद आरोपों के कारण उमर खालिद ने 5 साल जेल में बिताए, जो भारतीय न्याय व्यवस्था पर एक दाग है. उन्होंने उमर खालिद के साहस की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दीं.

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