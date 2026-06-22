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सुप्रिया सुले के दामाद क्या करते हैं? कौन हैं सारंग लखानी, कितनी है नेटवर्थ,जानिए उनकी पूरी प्रोफाइल

Supriya Sule son in law: एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी और शरद पवार की नातिन रेवती सुले ने 20 जून 2026 को उद्योगपति परिवार के वारिस सारंग लखानी से विवाह किया. सारंग विश्वराज ग्रुप के डायरेक्टर हैं और जल प्रबंधन क्षेत्र में सक्रिय हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 22, 2026 2:44:02 PM IST

कारोबारी घराने से हैं सारंग लखानी
कारोबारी घराने से हैं सारंग लखानी


Supriya Sule son in law: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार परिवार का प्रभाव किसी से छिपा नहीं है, ऐसे में उनकी नातिन की शादी ने राजनीतिक और कारोबारी दोनों हलकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. मुंबई में आयोजित इस भव्य समारोह में राजनीति, उद्योग जगत और समाज की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं. रेवती सुले ने 20 जून 2026 को सारंग लखानी के साथ विवाह किया. शादी मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुई, जहां कई बड़े नेता, उद्योगपति और विशिष्ट अतिथि पहुंचे.

कौन हैं सारंग लखानी?

रेवती सुले के जीवनसाथी बने सारंग लखानी उद्योग जगत से जुड़े एक युवा कारोबारी हैं. वह विश्वराज ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर-न्यू इनिशिएटिव्स के पद पर कार्यरत हैं. यह कंपनी जल प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार (Waste Water Management) के क्षेत्र में देश की प्रमुख कंपनियों में गिनी जाती है. सारंग लखानी, विश्वराज ग्रुप के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण लखानी के पुत्र हैं. अरुण लखानी देश के प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में शामिल हैं और सिंधी समुदाय से संबंध रखते हैं. पारिवारिक व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण सारंग को कंपनी का भविष्य का नेतृत्वकर्ता माना जाता है.

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क्या काम करती है विश्वराज ग्रुप?

विश्वराज ग्रुप जल संरक्षण, जल आपूर्ति, अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों में कार्य करती है. कंपनी विशेष रूप से ट्रीटेड सीवेज वाटर को औद्योगिक उपयोग के लिए पुनः इस्तेमाल करने वाली परियोजनाओं के लिए जानी जाती है. कंपनी का दावा है कि उसके समाधान पूरे जल चक्र (Water Cycle Value Chain) को कवर करते हैं. इससे जल संरक्षण, संसाधनों का बेहतर उपयोग और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है. विश्वराज ग्रुप ने जल प्रबंधन क्षेत्र में एक अनोखा “4P मॉडल” भी विकसित किया है. पारंपरिक PPP (Public Private Partnership) मॉडल से अलग इस मॉडल में लोगों (People) को योजना और क्रियान्वयन का केंद्र बनाया गया है. कंपनी का कहना है कि इस दृष्टिकोण ने उसे अधिक प्रभावी और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधान विकसित करने में मदद की है.

शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत है प्रोफाइल

सारंग लखानी केवल बिजनेस बैकग्राउंड के कारण ही नहीं बल्कि अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों के कारण भी चर्चा में रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने वर्ष 2014 में नागपुर विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स (B.Com) की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु से मैनेजमेंट स्टडीज की शिक्षा प्राप्त की. अपने शैक्षणिक सफर को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने मई 2023 में अमेरिका के प्रतिष्ठित कोलंबिया बिजनेस स्कूल, न्यूयॉर्क से MBA की डिग्री हासिल की. कोलंबिया बिजनेस स्कूल दुनिया के शीर्ष बिजनेस संस्थानों में शामिल माना जाता है.

खेलों में भी रही सक्रिय भागीदारी

व्यवसाय और शिक्षा के अलावा सारंग लखानी खेलों में भी रुचि रखते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक अच्छे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और कई राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं. उनकी यह बहुआयामी प्रोफाइल उन्हें युवा कारोबारी वर्ग में अलग पहचान दिलाती है.

कितनी है सारंग लखानी की संपत्ति?

सारंग लखानी की कुल संपत्ति को लेकर कोई आधिकारिक सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी अनुमानित नेटवर्थ 50 करोड़ से 80 करोड़ रुपये के बीच बताई गई है. चूंकि वह विश्वराज ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा हैं और अरुण लखानी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं, इसलिए भविष्य में कंपनी के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उनके पास आने की संभावना जताई जाती है. यही वजह है कि रेवती सुले और सारंग लखानी की शादी को राजनीति और उद्योग जगत के प्रभावशाली परिवारों के मिलन के रूप में देखा जा रहा है.

क्यों चर्चा में है यह शादी?

रेवती सुले महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार की नातिन और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी हैं. वहीं सारंग लखानी एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से आते हैं. ऐसे में यह विवाह राजनीतिक विरासत और कारोबारी प्रभाव के संगम के रूप में देखा जा रहा है. भव्य आयोजन, हाई-प्रोफाइल मेहमानों की मौजूदगी और सारंग लखानी की प्रोफाइल ने इस शादी को देशभर में चर्चा का विषय बना दिया है.

Tags: sharad pawar granddaughtersupriya sule son in law
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