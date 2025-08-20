Home > देश > राजनीतिक कनेक्शन या…,कौन हैं वो गुजरात का शख्स, जिसने सबके सामने दिल्ली के सीएम को जड़ा थप्पड़, डिटेल सुन उड़ जाएंगे होश

Published: August 20, 2025 11:45:26 IST

CM Rekha Gupta: बुधवार को एक जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित तौर पर हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय सकरिया राजेश भाई खिमजी भाई के रूप में हुई है। सकरिया जिसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया, से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। जांचकर्ताओं का कहना है कि आरोपी तिहाड़ जेल में बंद अपने एक रिश्तेदार से जुड़े दस्तावेज़ों के साथ घटनास्थल पर पहुँचा था।

गुजरात पुलिस से मांगी सहायता 

माना जा रहा है कि उसने रिश्तेदार की रिहाई के लिए मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की माँग की थी। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी द्वारा दी गई पहचान और निवास संबंधी जानकारी की पुष्टि के लिए गुजरात पुलिस से सहायता मांगी है। उन्होंने आगे बताया कि सकरिया ने मुख्यमंत्री को एक कागज़ सौंपने से पहले अपना परिचय दिया और फिर हमला कर दिया।

क्या है कोई राज राजनीतिक कनेक्शन

वहीं आरोपी का किसी राजनीतिक पार्टी से कोई जुड़ाव है या नहीं इसका खुलासा नहीं हुआ है।  आज सुबह जब मुख्यमंत्री गुप्ता सिविल लाइंस स्थित अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई कर रही थीं, तो उन पर हमला हुआ।

प्रत्यक्षदर्शियों ने किया हैरान करने वाला खुलासा 

सुबह 7 बजे शुरू हुए इस सत्र में नागरिकों ने एक-एक करके मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह लगभग 8 बजे, सकरिया मुख्यमंत्री के पास पहुँचा, उन्हें एक दस्तावेज़ दिया, उन पर चिल्लाया और फिर कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारा, उनके बाल खींचे और गालियाँ दीं।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हमले की कोशिश, मचा हड़कंप

पुलिस ने किया गिरफ्तार

उसे हिरासत में लेकर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ उससे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस गुजरात के अधिकारियों की मदद से उसके व्यक्तिगत विवरणों की पुष्टि कर रही है। इस बीच गुप्ता को बाद में मेडिकल जाँच के लिए ले जाया गया।

भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर ने कहा, “लगभग 35 वर्षीय एक व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पर अचानक हमला करने से पहले एक दस्तावेज़ सौंपा। हालाँकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है या नहीं, लेकिन हमले से पहले उसकी टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि वह दिल्ली में अपनी स्थिति से असंतुष्ट किसी पार्टी से जुड़ा हो सकता है।”

पहले पकड़ाया कागज फिर रेखा गुप्ता के साथ…, दिल्ली की सीएम पर कैसे हुआ हमला, अंदर की बात जान कांप उठी अमित शाह की पुलिस

