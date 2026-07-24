Who Is Rhiya Ahir: कौन है रिया अहीर? एक वीडियो ने रातों-रात बना दिया स्टार; पुलिस वैन के सामने डटकर खड़ी हुई थी

Who Is Rhiya Ahir: एक तस्वीर, एक महिला और एक पल में लिया गया फ़ैसला ये सब मिलकर भारत में चल रहे छात्र विरोध प्रदर्शनों की एक अहम पहचान बन गए हैं. मुंबई में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की सबसे दमदार तस्वीरों में से एक में, एक युवा महिला निडर होकर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों से भरी पुलिस वैन के सामने खड़ी हो गई और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया.

कौन है वो महिला जिसने प्रोटेस्ट में खींचा सबका ध्यान ?

दादर में शिवाजी पार्क के पास प्रदर्शन के दौरान शूट किए गए इस वायरल वीडियो ने पूरे देश का ध्यान खींचा है और इस महिला को रातों-रात हिम्मत और विरोध का प्रतीक बना दिया है. 27 साल की एक्ट्रेस, मॉडल और एंटरप्रेन्योर रिया अहीर तब आगे आईं जब उन्होंने देखा कि वैन में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी ले जाए जा रहे हैं; उन्होंने ठान लिया कि उन्हें बिना किसी विरोध के ले जाने नहीं देंगी. उनके इस साहसी कदम की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ़ हो रही है और कई लोग उन्हें हीरो मान रहे हैं क्योंकि वो उस चीज़ के लिए खड़ी हुईं जिसे वो सही मानती थीं.

THIS IS PEAK COURAGE 🔥 One fearless woman stood in front of a police can carrying detained protestors during Mumbai students protest She refused to back down Soon more people joined and the police had to release the protestors What a brave lady. Huge respect 🫡 pic.twitter.com/2iGA9GMdtw — Ankit Mayank (@mr_mayank) July 22, 2026

खुद को रोक नहीं पाई रिया

रिया अहीर बताती हैं कि जब वो कोहिनूर स्क्वायर से शिवाजी पार्क की ओर जा रही थीं, तो उन्होंने हिरासत में लिए गए लोगों से भरी पुलिस वैन देखी. यह नज़ारा देखकर वो परेशान हो गईं और तेज़ी से आगे बढ़कर गाड़ी के सामने मज़बूती से खड़ी हो गईं. बाद में उन्होंने पत्रकारों से कहा, “मैं खुद को रोक नहीं पाई. उनके नारों ने मुझे अपनी ओर खींचा. अगर मैं विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रही हूँ, तो इसकी शुरुआत यहीं से होती है.”

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भारी बारिश में दिखा जुनून

बारिश और तनावपूर्ण माहौल के बावजूद वह अपनी बात पर अड़ी रहीं और अधिकारियों से कहा कि वे जानते हैं कि वे गलत कर रहे हैं. बताया जाता है कि उनकी इसी ज़िद की वजह से हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को वहीं छोड़ दिया गया. आज़ाद हुए कई लोगों ने उनका शुक्रिया अदा किया और कुछ लोगों ने तो मज़ाक-मज़ाक में उनके निडर रवैये के लिए उन्हें “बैडी” (baddie) भी कहा.