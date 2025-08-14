नोटों के बिस्तर पर सोते हैं Ravi Ghai, जानिए कौन हैं ये शख्स जिनकी पोती की डोली पहुंचेगी Tendulkar के घर?

Ravi Ghai: मशहूर और लाखों धड़कनों की जान पूर्व भारतीय बल्लेबाज़ सचिन तेंदुलकर के घर में शहनाई बजने के दिन आ गए है। दरअसल उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने 13 अगस्त को मुंबई के मशहूर बिज़नेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई कर ली है। जी हाँ, अर्जुन और सानिया की सगाई सीक्रेट तरीके से हुई है। वहीँ अब हर तरफ सिर्फ इन्ही की चर्चा है। इतना ही नहीं जैसे ही फैंस को पता चला कि अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली है वैसे ही फैंस ये जानने के लिए उतावले हो गए कि रवि घई कौन हैं, जिनकी पोती तेंदुलकर के परिवार की बहु बनने जा रही है। उनका बिज़नेस क्या है और उनकी नेटवर्थ कितनी है। आइए जान लेते हैं इससे जुडी हर एक बात।

कौन हैं रवि घई ?

तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, रवि घई का हॉस्पिटैलिटी और फ़ूड का बिज़नेस है। दरअसल, वो मुंबई में एक फाइव स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी ब्रांड के मालिक भी हैं। वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनकी एक कंपनी ग्रेविस हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड के नाम से शेयर बाज़ार में लिस्टेड है। दरअसल, घई परिवार ग्रेविस गुड फ़ूड्स का भी मालिक है। रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेविस गुड फ़ूड्स का मार्केट कैप 300 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। रवि घई के पास कंपनी के 21 करोड़ रुपये से ज़्यादा के शेयर हैं।

करोड़ों के मालिक हैं रवि

इतना ही नहीं बल्कि सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि, आइसक्रीम मार्केट में रवि घई का ‘क्वालिटी’ ब्रांड काफी लोकप्रिय है। इसके अलावा, रिपोर्ट का कहना है कि, रवि घई की कंपनी ग्रेविस ग्रुप की नेटवर्थ और प्राइवेट एसेट वैल्यू 800 से 1000 करोड़ रुपये के बीच है। बता दें, हमेशा विवादों में रहने वाले रवि घई का अपने बेटे गौरव घई के साथ भी विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2021 के फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट और साल 2023 के सप्लीमेंटल एग्रीमेंट को विवाद की जड़ माना जा रहा है।