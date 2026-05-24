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Who is Santy Sharma: ‘युवाओं को भड़का रहा…’ जानिए कौन हैं सेंटी शर्मा, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बताया ड्रामा

Who is Santy Sharma: 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलन को इंटरनेट ड्रामा बताने वाले सेंटी शर्मा कौन हैं? जानिए CJP ट्रेंड, प्रोपेगैंडा और पाकिस्तानी कनेक्शन पर उनका बड़ा दावा.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 25, 2026 12:16:31 PM IST

Who is Santy Sharma: ‘युवाओं को भड़का रहा…’ जानिए कौन हैं सेंटी शर्मा, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बताया ड्रामा


rapper santy sharma cockroach janta party: मशहूर रैपर और इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट सेंटी शर्मा (Santy Sharma) भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आंदोलन की बहस में कूद पड़े हैं. सोशल मीडिया पर उनकी एक बेहद तीखी पोस्ट सामने आई है जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. डिजिटल इन्फ्लुएंस, ऑनलाइन एक्टिविज्म और युवाओं की सोच को भटकाने में सोशल मीडिया के रोल पर दिए गए उनके इस बयान के बाद इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) और यूट्यूब पर नई बहस छिड़ गई है.

रैपर सेंटी शर्मा ने क्या लिखा 

रैपर सेंटी शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ किसी गंभीर आंदोलन के बजाय इंटरनेट का ड्रामा ज्यादा लगती है.’

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उन्होंने आगे लिखा, ‘आजकल बहुत से लोग बिना सोचे-समझे किसी भी ट्रेंड के पीछे भागने लगते हैं उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि इस तरह के कैंपेन को चलाने वाले लोगों का बैकग्राउंड क्या है. सुनने में आया है कि इस तथाकथित सीजेपी (CJP) के फाउंडर पहले ‘आप’ (AAP) से जुड़े रहे हैं और पास्ट में उन्होंने कई ऐसी पोस्ट शेयर की थीं जो भारत विरोधी नजर आती थीं.’

सेंटी ने अपनी बात रखते हुए कहा, ‘अगर कोई खुद को वाकई देशभक्त कहता है, तो उसका पूरा ध्यान देश के असली मुद्दों जैसे विकास, रोजगार, शिक्षा, इनोवेशन और राष्ट्रीय एकता पर होना चाहिए. न कि इस बात पर कि कैसे नेपाल या बांग्लादेश जैसे हालातों का हवाला देकर देश के युवाओं (Gen Z) को इमोशनली भड़काया जाए और उन्हें सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन के लिए उतारा जाए.’

नोट के आखिर में उन्होंने लिखा, ‘लोकतंत्र में कमियां ढूंढना और आलोचना करना एक सामान्य बात है, कोई भी राजनीतिक दल पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो बीजेपी (BJP) ही क्यों न हो. लेकिन देश के विकास के लिए बेवजह का माहौल बिगाड़ना, आक्रोश फैलाना और ऑनलाइन प्रोपेगैंडा चलाना किसी भी समस्या का हल नहीं है.’

उन्होंने एक और गंभीर बात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि इस तरह के आंदोलनों को सोशल मीडिया पर मिलने वाले सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य भारत-विरोधी ताकतों से जुड़े अकाउंट्स से आ रहा है. ऐसे में हम भारतीयों को डिजिटल मैनिपुलेशन (इंटरनेट पर की जाने वाली हेरफेर) और प्रोपेगैंडा को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. भारत को इस वक्त वायरल ट्रेंड्स से फैलने वाली अराजकता की नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और रचनात्मक बहस की जरूरत है.

सेंटी ने आगे लिखा, ‘मैं संबंधित अधिकारियों से अपील करता हूं कि वे ऐसी गतिविधियों पर पैनी नजर रखें और देश की शांति, स्थिरता और राष्ट्रहित को बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं.’

क्या है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ ट्रेंड?

बता दें कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का यह ट्रेंड इस समय भारत में, खासकर युवाओं (Gen Z) के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है. शुरुआत तो इसकी इंटरनेट पर एक मजाक और सटायर (व्यंग्य) के रूप में हुई थी, लेकिन देखते ही देखते यह बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई के दबाव और गवर्नेंस जैसे गंभीर मुद्दों की बहस में तब्दील हो गया.

सेंटी शर्मा के इस बयान ने अब इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है. जहां एक तरफ उनके सपोर्टर्स इंटरनेट पर होने वाली इस तरह की हेरफेर और साजिशों पर चिंता जताने के लिए उनकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि ऐसे ऑनलाइन आंदोलन असल में आम जनता की हताशा और गुस्से को बयां करते हैं.

कौन हैं रैपर सेंटी शर्मा?

सेंटी शर्मा भारत के एक जाने-माने रैपर, सिंगर और इंटरनेट पर्सनैलिटी हैं. वो अपने इंडिपेंडेंट गानों के साथ-साथ सोशल मीडिया और समाज से जुड़े ट्रेंडिंग मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं.

अपने गानों, बयानों और इन्फ्लुएंसर कल्चर व इंटरनेट विवादों पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के दम पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक तगड़ी पहचान बनाई है. इससे पहले, मशहूर रैपर बादशाह के ‘ततीरी’ (Tateeree) गाने को लेकर हुए विवाद के दौरान भी सेंटी शर्मा उनके समर्थन में उतर आए थे, जिसके बाद वह काफी सुर्खियों में रहे थे. instagram.com

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