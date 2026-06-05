Ramalinga Reddy Resign: शपथ के 48 घंटे में ही इस्तीफा! रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद छोड़ा, कांग्रेस में मचा सियासी भूचाल

Ramalinga Reddy Resign: कर्नाटक के सीनियर कांग्रेस नेता और मंत्री आर. रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ दो दिन बाद ही इस्तीफा दे दिया. उन्होंने शुक्रवार को उन्हें दिए गए विभाग (पोर्टफोलियो) को लेकर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की. यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी शहर में मौजूद हैं.

शपथ लेने के दो दिन बाद दिया इस्तीफा

आर. रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु विकास विभाग के बारे में पहले दिए गए आश्वासन से “यू-टर्न” ले लिया है. उनका दावा था कि 2023 में उन्हें यह विभाग देने का वादा किया गया था, और यह समझ बनी थी कि ढाई साल बाद जब शिवकुमार मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे, तो उन्हें यह विभाग सौंप दिया जाएगा. विभाग बंटवारे के मामले को जिस तरह से संभाला गया, उस पर दुख जताते हुए रेड्डी ने कहा, “मेरा बार-बार अपमान किया गया है, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता.” उन्होंने कहा, “मैं कांग्रेस का विधायक बना रहूंगा और कांग्रेस में ही रहूंगा.” साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर काम नहीं कर सकते.

पार्टी नहीं छोड़ रहे आर. रामलिंगा रेड्डी

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह 53 साल से कांग्रेस में हैं और मंत्री पद छोडने के बावजूद पार्टी में बने रहेंगे. उन्होंने कहा, “मैं नाराज नहीं हूं, बस निराश हूं.” उन्होंने यह भी कहा कि वह मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगे, बल्कि अपने निजी सचिव के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेजेंगे.

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विभागों के बंटवारे के बाद आया इस्तीफा

बता दें कि, यह इस्तीफा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा विभागों के बंटवारे के बाद आया है. राज्य मंत्री का ये फैसला शिवकुमार सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच राज्य मंत्री को मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह अपने फैसले पर डटे रहे. उन्होंने पार्टी नेतृत्व का संदेश लेकर उनके पास पहुंचे नेताओं से कहा कि अब किसी भी तरह के सुझाव पर ध्यान देने का समय निकल गया है.

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