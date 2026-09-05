Who is Ramabai: कौन हैं रमाबाई? जिन्हें जूता गिफ्ट करना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ ने वीडियो किया शेयर

Maharashtra Beed Ramabai: महाराष्ट्र के बीड में एक 47 साल की विधवा महिला ने अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए मैराथन में नंगे पैर दौड़ी थीं. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि रमाबाई की मदद के लिए सचिन तेंदुलकर ने रनिंग शूज का एक जोड़ा देने की इच्छा जताई है. इसके अलावा, बीड के जिला कलेक्टर ने उन्हें 50 हजार रुपये का चेक दिया है और देश बर से अजनबी लोग उकने बैंक अकाउंट में छोटा-बड़ा योगदान भेज रहे हैं.

29 अगस्त को दो बेटियों की मां ने अंबेजोगाई बीड में भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था के खोलेश्वर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स द्वारा आयोजित एक दौड़ में हिस्सा लिया. उन्हें बताया गया था कि जीतने वाले को 3 हजार रुपये का इनाम मिलेगा और इसलिए रमाबाई ने अपने बेटियों की पढ़ाई के लिए पूरी जान लगाकर नंगे पैर और साड़ी पहनकर दौड़ी और जीत गईं.

रमाबाई ने क्या कहा?

रमाबाई की दौड़ का वीडियो राहुल द्रविड़ समेत कई लोगों ने पोस्ट किया और वह वायरल हो गया. इस बारे में रमाबाई का कहना है कि उसके एक हफ्ते के अंदर ही उनकी दुनिया बदल गई. रमाबाई रणवीर ने कहा कि सचिन तेंदुलकर से जुड़ी एक कंपनी ने मेरे जूते का साइज पूछने के लिए फोन किया और कहा कि वे मुझे रनिंग शूज का एक जोड़ा तोहफे में देना चाहते हैं. इसके अलावा, उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि बीड के जिला कलेक्टर ने मुझे आर्थिक मदद के तौर पर 50 हजार रुपये का चेक दिया और देश भर के लोगों से मेरे बैंक अकाउंट में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा पैसे आए हैं. रमाबाई अंबेजोगाई में कई घरों में खाना बनाने और मदद करने का काम करके महीने में 9 हजार रुपये कमाती हैं. हाल ही में मिली लोकप्रियता के बाद अब उनका अपना बैंक अकाउंट है, जो पहले उनके पास नहीं था.

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प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती हैं दोनों बेटियां

रमाबाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी 2 बेटियां अलग-अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुझे अपनी बेटियों की चिंता है और मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहती हूं. 2012 में मुंबई में अपने पति को खोने के बाद मैं ही उन दोनों की देखभाल कर रही हूं. उनकी बेटी पूजा पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी बेटी आरती इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में BSc कर रही है और महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा की तैयारी भी कर रही है.

रमाबाई की बेटी आरती ने कहा कि मैं अभी BSc IT के दूसरे साल में हूं और MPSC की तैयारी कर रही हूं. अगर मैं MPSC पास नहीं कर पाती हूं तो मेरी योजना बैंकिंग या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करने की है. मुझे अपनी तैयारी के लिए किताबों और दूसरे स्टडी मटीरियल की जरूरत है.

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