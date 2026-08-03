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कौन हैं प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास? जिन्हें पीके कहते हैं अपना सपोर्ट सिस्टम; ऐसे हुई थी मुलाकात

Who is Prashant Kishor Wife: प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास हैं. जाह्नवी असल में गुवाहाटी, असम की रहने वाली हैं. उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और वहीं से अपना करियर शुरू किया.

By: Divyanshi Singh | Published: August 3, 2026 7:38:40 PM IST

कौन हैं प्रशांत किशोर की डॉक्टर पत्नी जाह्नवी दास?
कौन हैं प्रशांत किशोर की डॉक्टर पत्नी जाह्नवी दास?


Who is Prashant Kishor Wife: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें जन सूरज के फाउंडर प्रशांत किशोर बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं. बिहार में उनकी उम्मीद के मुताबिक जीत की चर्चा ज़ोरों पर है. इसे उनके और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. लोग उनके और उनके परिवार के बारे में और जानने के लिए बेताब हैं. इसलिए, आज हम उनकी पत्नी के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिसमें वे पहली बार कैसे मिले और उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी शामिल है.

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत लगभग पक्की होने के बाद, उनकी पत्नी ने वहां के लोगों को धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, “मैं बांकीपुर में सभी को दिल से धन्यवाद देती हूं. मुझे यकीन था कि वह जीतेंगे. उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी.”

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पीके की पत्नी कौन हैं?

प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास हैं. जाह्नवी असल में गुवाहाटी, असम की रहने वाली हैं. उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की और वहीं से अपना करियर शुरू किया. इस दौरान, वह कई हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ीं, और इसी वजह से उनकी मुलाकात प्रशांत किशोर से हुई. पेशे से डॉक्टर जाह्नवी जब पहली बार प्रशांत किशोर से मिलीं, तो वह UN के एक हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा थीं. प्रशांत किशोर पहले से ही UN के साथ काम कर रहे थे.

अपनी पहली मुलाकात के बाद, प्रशांत किशोर और जाह्नवी मिलते रहे और उन्हें प्यार हो गया. कुछ साल बाद, उन्होंने शादी करने का फैसला किया और आज उनका एक बेटा है. फिलहाल, जाह्नवी अपने बेटे और परिवार की देखभाल कर रही हैं और उन्होंने मेडिकल प्रोफेशन से दूरी बना ली है. हालांकि, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वह PK के साथ कैंपेन करती दिखी थीं.

PK ने कहा था सपोर्ट सिस्टम 

प्रशांत किशोर अपनी पत्नी को अपना सपोर्ट सिस्टम मानते हैं. उन्होंने कई इंटरव्यू में उनका जिक्र किया है. वह यह भी मानते हैं कि जाह्नवी ने उनके परिवार की देखभाल के लिए अपना मेडिकल करियर रोक दिया था. इसलिए, वह अपनी सफलता का पूरा क्रेडिट अपनी पत्नी को देते हैं.

Tags: jahnavi dasprashant kishor
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