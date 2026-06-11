सयानी के बाद ममता को एक और एमपी से मिला धोखा, जानें कौन है प्रकाश चिक बड़ाइक? इस्तीफे के बाद मचा हड़कंप

Who is Prakash Chik Baraik: ममता बनर्जी को एक और झटका तब लगा जब TMC के राज्यसभा MP प्रकाश चिक बराइक ने अपर हाउस से इस्तीफा दे दिया. सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद उनके जाने से, हाल के दिनों में इस्तीफा देने वाले TMC के राज्यसभा MP की संख्या तीन हो गई है. प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के साथ, राज्यसभा में पार्टी की ताकत घटकर 10 रह जाएगी. सूत्रों ने यह भी संकेत दिया है कि अगले हफ्ते TMC के तीन और राज्यसभा MP इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे ममता बनर्जी की पार्टी के लिए संकट और गहरा जाएगा.

पिछले हफ्ते की बगावत ने TMC को बड़ा झटका दिया, जब उसके 80 में से 58 MLA ऑफिशियल लेजिस्लेटिव पार्टी से अलग हो गए और पश्चिम बंगाल असेंबली में मुख्य विपक्षी ग्रुप के तौर पर पहचान हासिल कर ली. इस ग्रुप का नेतृत्व निकाले गए MLA रीताब्रत बनर्जी कर रहे थे. बागी ग्रुप ने तब से दावा किया है कि और MLA उनके साथ आ गए हैं.

अपने इस्तीफे में क्या लिखा?

राज्यसभा चेयरमैन सी.पी. को लिखे अपने इस्तीफे में राधाकृष्णन को लिखे लेटर में, प्रकाश चिक बड़ाइक ने कहा कि वह तुरंत इस्तीफ़ा दे रहे हैं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चेयरमैन और सेक्रेटेरिएट के सपोर्ट के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया. लेटर में आगे कहा गया, “मैं राज्यसभा मेंबर के तौर पर मेरे कार्यकाल के दौरान उनके लगातार सपोर्ट और मदद के लिए माननीय डिप्टी चेयरमैन और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के सभी अधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ.”

TMC में हंगामा जारी

यह हंगामा जल्द ही पार्लियामेंट तक पहुँच गया. काकोली घोष दस्तीदार की लीडरशिप में बागी MPs के एक ग्रुप ने 20 से ज़्यादा लोकसभा मेंबर्स के सपोर्ट का दावा किया. बुधवार को जादवपुर MP सायोनी घोष और कोलकाता साउथ MP माला रॉय भी बागी ग्रुप में शामिल हो गईं. घोष दस्तीदार और रॉय के अलावा, इस गुट में अबू ताहिर, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार, शताब्दी रॉय, यूसुफ पठान, जून मालिया, खलीकुर रहमान, बापी हलदर, रचना बनर्जी, मिताली बाग, देव अधिकारी और पार्थ भौमिक शामिल बताए जा रहे हैं. हालांकि ऐसी खबरें थीं कि शत्रुघ्न सिन्हा भी बागियों में शामिल थे, लेकिन TMC नेताओं का कहना है कि एक्टर-पॉलिटिशियन ममता बनर्जी का सपोर्ट करते रहेंगे.

प्रकाश चिक बड़ाईक कौन हैं?

प्रकाश चिक बड़ाईक ने 2024 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल की अलीपुरद्वार (ST) सीट से AITC कैंडिडेट के तौर पर लड़ा था. प्रकाश चिक बड़ाईक ग्रेजुएट हैं. उन्होंने अपना करियर चाय बागान में काम करने वाले और मौसमी फसलों के री-सेलर के तौर पर शुरू किया था. उनके चुनावी एफिडेविट के मुताबिक, प्रकाश चिक बड़ाईक के पास कुल ₹24.5 लाख की संपत्ति और ₹0 की देनदारी है. प्रकाश चिक बड़ाइक ने अपनी सालाना इनकम ₹8.9 लाख बताई है. उनके खिलाफ एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है.