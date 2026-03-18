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Who is Pradyut Bordoloi: कौन है प्रद्युत बोरदोलोई, जानें कितने करोड़ के हैं वो मालिक?

Pradyut Bordoloi: असम की राजनीति में एक ऐसा नाम, जिसने चुपचाप संघर्ष किया और फिर बड़े अंतर से जीत हासिल कर सबको चौंका दिया चार बार विधायक, मंत्री और अब नागाओंन से सांसद… ये कहानी है प्रद्युत बोरदोलोई की. आइए जानते हैं उसके बारे में-

By: sanskritij jaipuria | Published: March 18, 2026 5:09:10 PM IST

Pradyut Bordoloi
Pradyut Bordoloi


Pradyut Bordoloi: प्रद्युत बोरदोलोई असम के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और वर्तमान में नागाओंन लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. उन्होंने 2019 में ये सीट जीती और 2024 के आम चुनाव में बड़ी बहुमत से इसे दोबारा सेफ किया. इससे पहले वो मरघेरिटा विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और राज्य सरकार में कई बड़े मंत्री पदों को संभाल चुके हैं. 2026 तक वे संसद में सक्रिय हैं और असम के विकास तथा पार्टी के संगठनात्मक कामों में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं.

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प्रद्युत बोरदोलोई का जन्म 28 अप्रैल 1959 को मरघेरिटा, असम में हुआ. उन्होंने कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की. उनके शैक्षिक सफर ने उन्हें राजनीति और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में मजबूत नींव दी.

पर्सनल लाइफ

प्रद्युत बोरदोलोई का पूरा नाम प्रद्युत बोरदोलोई है. उनकी माता का नाम कमला देवी बोरदोलोई और पिता का नाम नंदधर बोरदोलोई है. वे रानी बोरदोलोई के पति हैं और उनके दो बेटे हैं. धर्म के रूप में वे हिंदू हैं. पेशे से वे पेंशनर और स्ट्रैटेजिक बिजनेस कंसल्टेंट हैं.

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कितनी है नेट वर्थ?

वनइंडिया की मानें तो प्रद्युत बोरदोलोई की कुल संपत्ति लगभग ₹8.26 करोड़ है. इसमें उनके कुल एसेट ₹8.39 करोड़ हैं और लायबिलिटीज लगभग ₹13 लाख हैं.

 शिक्षा और कौशल

1980-81 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से सोशल साइंसेज में मास्टर डिग्री हासिल की. इसके बाद 1982-83 में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग, नई दिल्ली से प्रबंधन (मार्केटिंग) में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया. उनकी ये मजबूत शैक्षिक बैकग्राउंड और अनुभव ने उन्हें न केवल राजनीति में सशक्त बनाया, बल्कि रणनीतिक सोच और सामाजिक मुद्दों को समझने में भी कुशल बनाया.

 राजनीतिक सफर

 2025-2026: संसद में सक्रिय सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा और पार्टी के संगठनात्मक कामों में सक्रिय.
 2024: नागाओंन लोकसभा सीट को दोबारा जीता, 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ.
 2019: भाजपा के गढ़ में प्रवेश कर पूर्व विधायक रुपक शर्मा को हराया.
 2011-2001: मरघेरिटा विधानसभा से लगातार चार बार विजयी रहे और विभिन्न समय पर पावर, इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेज जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में काम किया.

 

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Tags: Pradyut Bordoloi
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