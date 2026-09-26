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कौन हैं पेटल गहलोत? जिन्होंने यूएन में उधेड़ी पाकिस्तान की बखिया, पीएम शहबाज की बातों का दिया मुंहतोड़ जवाब

Who is Petal Gahlot: संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने इस्लामाबाद पर सीमा-पार आतंकवाक की पुरानी नीति को जारी रखने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ऐसी हरकतों के नतीजे भुगतने होंगे.

By: Sohail Rahman | Published: September 26, 2026 9:03:12 AM IST

कौन हैं पेटर गहलोत?
कौन हैं पेटर गहलोत?


Who is Petal Gahlot: शनिवार को संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर निशाना साधा. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने इस्लामाबाद पर सीमा-पार आतंकवाद की पुरानी नीति को जारी रखने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि ऐसी हरकतों के नतीजे भुगतने होंगे. गहलोत ने आगे कहा कि इस मुद्दे की जड़ में पाकिस्तान की सीमा-पार आतंकवाद की पुरानी नीति है.

हमने पिछले साल दिखाया था कि आतंकवादियों के पास भागने या छिपने की कोई जगह नहीं होगी. आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने के हमारे अधिकार का इस्तेमाल जारी रहेगा. पाकिस्तान के आतंकवाद के नतीजे होंगे. हमें भरोसा है कि यह असेंबली पाकिस्तान और उसकी नीतियों को वैसा ही समझेगी जैसी वे असल में हैं, न कि वैसा जैसा उसके प्रतिनिधि झूठ बोलकर दिखाते हैं. हर साल झूठ दोहराने से वे सच नहीं हो जाते. पाकिस्तान का आतंकवाद, धोखा और दोमुंहापन न तो उसे कोई फायदा पहुंचाएगा और न ही दुनिया को.

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कौन हैं पेटल गहलोत?

पेटल गहलोत एक इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) अधिकारी हैं, जो अभी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही हैं. नई दिल्ली में जन्मीं गहलोत 2015 में IFS में शामिल हुईं. उनके डिप्लोमैटिक करियर की शुरुआत विदेश मंत्रालय (MEA) से हुई और वे विदेशों में भारतीय मिशनों और आखिरकार UN तक पहुंचीं. न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने 2020 से 2023 के बीच MEA के यूरोप वेस्ट डिवीजन में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर काम किया. गहलोत जुलाई 2023 में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर UN में भारत के स्थायी मिशन से जुड़ीं. तब से उन्होंने इस वैश्विक संस्था में कई मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है.



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पॉलिटिकल साइंस, फ्रेंच और संगीत का शौक

गहलोत ने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और फ्रेंच लिटरेचर में BA किया है और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर विमेन से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की है. डिप्लोमेसी ही उनकी एकमात्र रुचि नहीं है. गहलोत एक म्यूजिशियन और गिटारिस्ट भी हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर लोकप्रिय गानों के कवर पोस्ट किए हैं. इटैलियन गाने ‘बेला सियाओ’ (Bella Ciao) की उनकी प्रस्तुति ने ऑनलाइन काफी ध्यान खींचा था.

अब गहलोत ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा?

गहलोत का यह हालिया बयान तब आया जब शरीफ ने UNGA में सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) का मुद्दा उठाया और कहा कि पाकिस्तान के पानी के हिस्से को रोकने, उसमें बाधा डालने या उसका रास्ता बदलने की किसी भी कोशिश को ‘युद्ध की कार्रवाई’ (act of war) माना जाएगा. आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए गहलोत ने ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया और बताया कि 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड पाकिस्तान की प्रमुख मिलिट्री एकेडमी के पास रहता था. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने उसी सेना की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

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Tags: Petal Gahlot
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