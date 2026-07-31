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Who Is Payal Nath: पायल नाथ कौन हैं? उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी की निजी जिंदगी, नेटवर्थ और करियर की पूरी कहानी

Who Is Payal Nath Her Net Worth: पायल नाथ जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी हैं. प्रभावशाली परिवार से आने वाली पायल अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखती हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: July 31, 2026 4:37:24 PM IST

Who Is Payal Nath: राजनीति से दूरी, फिर भी सुर्खियों में रहती हैं पायल नाथ
Who Is Payal Nath: राजनीति से दूरी, फिर भी सुर्खियों में रहती हैं पायल नाथ


Who Is Payal Nath Her Net Worth: भारतीय राजनीति से जुड़े कई नाम अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चर्चित परिवारों का हिस्सा होने के बावजूद अपनी निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया की नजरों से दूर रखते हैं. पायल नाथ भी ऐसी ही शख्सियत हैं. उन्हें आमतौर पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनकी अपनी अलग पहचान और पारिवारिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत रही है.

आइए जानते हैं कि पायल नाथ कौन हैं, उनका परिवार, शिक्षा, पेशा, अनुमानित नेट वर्थ और वे क्यों चर्चा में रहती हैं.

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पायल नाथ कौन हैं?

पायल नाथ एक प्रतिष्ठित कारोबारी और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं. वर्ष 1994 में उनकी शादी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से हुई थी. इस रिश्ते के बाद वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आईं. हालांकि, राजनीतिक परिवार से जुड़ने के बावजूद उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखी और मीडिया में कम ही दिखाई दीं.

परिवार और पारिवारिक पृष्ठभूमि

पायल नाथ के पिता तिलक राज नाथ एक जाने-माने व्यवसायी रहे हैं. इसके अलावा उनका संबंध वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमल नाथ के विस्तारित परिवार से भी माना जाता है. व्यापार और सार्वजनिक जीवन से जुड़े परिवार में पली-बढ़ीं पायल को शुरू से ही एक मजबूत सामाजिक और पारिवारिक आधार मिला.

शिक्षा और निजी जीवन

पायल नाथ ने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, हालांकि उन्होंने अपनी शैक्षणिक और व्यक्तिगत जानकारी को हमेशा निजी रखा है. वे राजनीति में सक्रिय नहीं रहीं और सार्वजनिक मंचों पर भी बहुत कम दिखाई देती हैं. यही कारण है कि उनके निजी जीवन के बारे में सीमित और सत्यापित जानकारी ही उपलब्ध है.

उमर अब्दुल्ला से शादी और परिवार

पायल नाथ और उमर अब्दुल्ला का विवाह वर्ष 1994 में हुआ था. यह शादी दो प्रतिष्ठित परिवारों के बीच संबंध बनने के कारण काफी चर्चित रही. दोनों के दो बेटे हैं. कई वर्षों तक साथ रहने के बाद दोनों अलग हो गए. हालांकि, उनके अलगाव से जुड़ी निजी बातों पर दोनों ने हमेशा चुप्पी बनाए रखी और सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते पर बहुत कम चर्चा की.

पायल नाथ का पेशा क्या है?

पायल नाथ किसी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं हैं और न ही उन्होंने सार्वजनिक पद संभाला है. उनके वर्तमान पेशे या व्यवसाय को लेकर सार्वजनिक रूप से प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है. उन्होंने हमेशा लो-प्रोफाइल जीवनशैली को प्राथमिकता दी है और निजी जीवन को मीडिया से दूर रखा है.

पायल नाथ की नेट वर्थ

पायल नाथ की नेट वर्थ को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. इंटरनेट और सोशल मीडिया पर उनकी संपत्ति को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई है. इसलिए उनकी संपत्ति का कोई निश्चित आंकड़ा बताना सही नहीं होगा. हालांकि, उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत संपत्ति से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं है.

पायल नाथ चर्चा में क्यों रहती हैं?

पायल नाथ समय-समय पर उमर अब्दुल्ला या अब्दुल्ला परिवार से जुड़ी खबरों के कारण चर्चा में आती हैं. इसके बावजूद उन्होंने हमेशा मीडिया की सुर्खियों से दूरी बनाए रखी है और निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन से अलग रखा है. उनकी यही सादगी और गोपनीयता उन्हें राजनीतिक परिवारों से जुड़ी अन्य हस्तियों से अलग बनाती है.

पायल नाथ केवल उमर अब्दुल्ला की पूर्व पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रतिष्ठित परिवार से आने वाली ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी को प्राथमिकता दी. 

Tags: omar abdullahPayal Nath
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