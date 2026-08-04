Who Is Pankaja Munde: कौन है पंकजा मुंडे, कांग्रेस ने ऑफर की मख्यमंत्री पद; क्या भाजपा को छोड़ बनेंगी CM?

Who Is Pankaja Munde: मंत्री और BJP MLA पंकजा मुंडे के राजनीति छोड़ने के बड़े बयान के बाद, कांग्रेस ने उन्हें एक बड़ा ऑफर दिया है. विजय वडेट्टीवार ने पंकजा मुंडे से BJP छोड़कर महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने की अपील की है. पंकजा मुंडे के बयान के बाद राज्य की राजनीति में एक अलग ही चर्चा शुरू हो गई है. अब कांग्रेस ने सीधा ऑफर देकर इस राजनीतिक चर्चा को हवा दे दी है. आइए जानते हैं आखिर कौन है पंकजा मुंडे?

कौन है पंकजा मुंडे?

पंकजा मुंडे-पाल्वे भारतीय राजनीति एक बड़ा युवा चेहरा है. वह इस समय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है. बता दें कि, वह स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं. 3 जून 2014 को उनके पिता के नई दिल्ली में हुई दुर्घटना में मौत हो गई. वह राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते थे. वह स्वर्गीय प्रमोद महाजन की भतीजी और राहुल महाजन की कजिन हैं. उनका जन्म साल 1979 में 26 जुलाई को हुआ था. उन्होंने BA और MBA की डिग्री हासिल की है. पंकजा मुंडे की शादी डॉक्टर से बाद में बिजनेसमैन बने अमित पालवे से हुई थी. कपल का एक आर्यमान नाम का बेटा भी है.

पंकजा मुंडे का राजनीतिक जीवन

पंकजा मुंडे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरूआत महाराष्ट्र से की थी. साल 2009 में वह पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में परली विधानसभा सीट से चुनी गई थीं. साल 2012 में उन्होंने युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा में महाराष्ट्र की अध्यक्ष के तौर पर काम किया. साल 2014 में पंकजा मुंडे ने विधानसभा चुनाव से एक पुन्हा संघ यात्रा निकाली. इस यात्रा के दौरान उन्होंने 14 दिनों में 1600 रैलियां और करीब 79 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया.

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इसी साल 31 अक्टूबर को उन्होंने महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली. उन्होंने इस दौरान ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण और जल संरक्षण जैसे विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली. साल 2015 में कांग्रेस ने उन पर अनियमितताओं के आरोप लगाए. हालांकि, पंकजा मुंडे ने सभी आरोपों को खारिज किया. फिर साल 2018 में वह ग्रामीण विकास मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री और लातूर व बीड जिले की अभिभावक मंत्री का पद संभाला.

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