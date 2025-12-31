इस्लाम धर्म को मानती हैं Raihan Vadra की सांस? प्रियंका गांधी से भी खास कनेक्शन, ऐसे ही नहीं बन गया वाड्रा खानदान से रिश्ता

Who is Nandita Baig: जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी के बेटे रेहान गाँधी की सगाई पक्की हो गई है. लेकिन ये सगाई किस से पक्की हुई है और कैसे हुए ये जानने में हर कोई दिलचस्पी दिखा रखा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें जिससे रेहान की सगाई पक्की हुई है उसका नाम अवीवा बेग है. अवीवा बेग नंदिता बेग यानी दिल्ली की एक जानी-मानी इंटीरियर डिज़ाइनर और सोशल ऑर्गनाइज़र हैं की बेटी हैं. जिन्होंने चुपचाप क्रिएटिव और कम्युनिटी स्पेस में अपनी पहचान बनाई है. दरअसल, ये हाल ही में अपनी बेटी अवीवा बेग की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा से सगाई की वजह से सुर्खियों में आईं. लेकिन सवाल उठ रहे हैं इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ जाना कोई आम बात नहीं, हो सकता है कि इसके पीछे इनका पहले से ही कोई खास कनेक्शन हो. तो आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने वाले हैं कि अवीवा बेग का वाड्रा खानदान से क्या रिश्ता है.

कौन हैं अवीवा बेग की मां नंदिता बेग ?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नंदिता बेग को इंटीरियर डिज़ाइन में उनके काम और सोशल कामों में उनकी भागीदारी के लिए जाना जाता है. उन्होंने अपने पूरे करियर में अपनी क्रिएटिव सोच को कम्युनिटी से जुड़ाव के साथ मिलाया है, जिससे उन्हें डिज़ाइन जगत और राजधानी के सोशल संगठनों के बीच सम्मान मिला है. इतना ही नहीं बल्कि, वो प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्तों के ज़रिए प्रभावशाली लोगों से भी जुड़ी रही हैं, खासकर सीनियर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से, जिनके साथ उन्होंने दोस्ती और प्रोफेशनल काम दोनों किए हैं.

कौन हैं अवीवा बेग?

जानकारी के मुताबिक, नंदिता की बेटी अवीवा बेग एक क्रिएटिव प्रोफेशनल और फोटोग्राफर हैं. रेहान वाड्रा से सगाई के बाद हाल ही में अवीवा मीडिया की सुर्खियों में आ गई हैं. सगाई की बात के बाद दोनों परिवारों के बीच का रिश्ता सिर्फ पर्सनल रिश्तों से कहीं ज़्यादा है. यह उनके साझा क्रिएटिव बैकग्राउंड और पुरानी दोस्ती को दिखाता है.

कौन हैं नंदिता बेग के पति?

अवीवा बेग की मां नंदिता बेग शादीशुदा हैं, और उनका परिवार दिल्ली में ही रहता है. वहीं बात करें उनके पति की तो उनके पति का नाम इमरान बेग हैं, जो एक बिजनेसमैन हैं. उन्होंने मिलकर अपनी बेटी अवीवा बेग की परवरिश की है, जो अब रेहान वाड्रा से सगाई के कारण लोगों का ध्यान खींच रही हैं.

नंदिता बेग की नेट वर्थ

नंदिता बेग इंस्टाग्राम पर nanditakbaig यूजरनेम से हैं. उनका एक प्राइवेट प्रोफाइल है जिसके 413 फॉलोअर्स और 38 पोस्ट हैं. नंदिता बेग की कोई भी वेरिफाइड पब्लिक नेट वर्थ उपलब्ध नहीं है. कई क्रिएटिव प्रोफेशनल्स की तरह, उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल प्राइवेट है और पब्लिक रिकॉर्ड में इसका खुलासा नहीं किया गया है. प्रोफेशनल और सोशल लिस्टिंग में बताए अनुसार, उनका पूरा नाम नंदिता कथपालिया बेग है. वो अक्सर अपने मिडिल नाम के साथ फॉर्मल प्रोफाइल में दिखाई देती हैं.

नंदिता बेग Linkedin

नंदिता बेग लिंक्डइन पर नंदिता कथपालिया बेग नाम से हैं. उनका लिंक्डइन प्रोफाइल यूथरीच और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ उनके लंबे समय के जुड़ाव की पुष्टि करता है, जो क्रिएटिव और ऑर्गनाइजेशनल लीडरशिप दोनों को दिखाता है. इसमें उनके कंसल्टिंग रोल और मेंटरिंग पोजीशन के बारे में स्पष्टता के साथ उनकी प्रोफेशनल यात्रा भी बताई गई है.

कितनी पढ़ी-लिखीं हैं नंदिता बेग

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पब्लिक प्रोफाइल से पता चलता है कि नंदिता बेग ने द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद द लॉरेंस स्कूल, सनावर में. बाद में उन्होंने दिल्ली के JNU से हायर स्टडीज की, जिससे उन्हें क्रिएटिव और एनालिटिकल सोच की नींव मिली, जो उनके डिजाइन और कम्युनिटी वर्क को सपोर्ट करती है.

नंदिता बेग का धर्म

नंदिता बेग इस्लाम को मानती हैं, हालांकि उन्होंने अपने पर्सनल विश्वासों के बारे में प्राइवेसी बनाए रखी है. प्रोफेशनल और सोशल क्षेत्रों में उनकी भागीदारी आमतौर पर उनकी धार्मिक पहचान के बजाय उनके क्रिएटिव और कम्युनिटी वर्क पर केंद्रित होती है.

नंदिता बेग और प्रियंका गांधीका रिश्ता

नंदिता बेग की प्रोफाइल के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी गहरी दोस्ती है. दोनों एक-दूसरे को सालों से जानती हैं, और उनका सहयोग प्रोफेशनल क्षेत्रों तक फैल गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, नंदिता ने प्रियंका गांधी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए हेडक्वार्टर, इंदिरा भवन के इंटीरियर डिजाइन में मदद की, यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो एस्थेटिक विजन और आपसी विश्वास दोनों को दिखाता है.

नंदिता बेग करियर

नंदिता बेग का मुख्य पेशा इंटीरियर डिजाइन है. वो अपनी खुद की डिज़ाइन फ़र्म, RAIN Design चलाती हैं, जहाँ उन्होंने रेसिडेंशियल और कमर्शियल इंटीरियर पर काम किया है. उनकी डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी फ़ॉर्म को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलाने पर केंद्रित है, ऐसे स्पेस देना जो देखने में सुंदर हों और इस्तेमाल करने में आसान हों. उनके काम में अक्सर कोलैबोरेशन शामिल होता है, जैसा कि राजनीतिक और सांस्कृतिक हस्तियों के साथ देखा गया है, जो अलग-अलग माहौल में काम करने की उनकी क्षमता को दिखाता है.

नंदिता बेग : इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट

नंदिता बेग ने डिज़ाइन से हटकर भी भूमिका निभाई है. वो यूथरीच की फाउंडर मेंबर हैं और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में कंसल्टेंट के तौर पर काम करती हैं. ये भूमिकाएँ समाज पर उनके फोकस और युवा विकास और सांस्कृतिक संरक्षण में उनके योगदान को दिखाती हैं.

Delhi AQI Weather LIVE Today: घने कोहरे की चादर में लिपटी दिल्ली! प्रदूषण ने भी तोड़े सारे रिकॉर्ड, जानिए आज का मौसम