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Naimisha Pradhan: कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान, परेशान होकर उठाया बड़ा कदम! आखिर क्यों हुईं ट्रोल?

Dharmendra Pradhan Daughter: NEET विवाद के बीच ट्रोलिंग का शिकार हुईं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा, परेशान होकर उठाया बड़ा कदम... जानें क्या है पूरा मामला.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 22, 2026 9:46:33 PM IST

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा


केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान ने लगातार हो रही ऑनलाइन ट्रोलिंग और विवादों के बाद अपना सोशल मीडिया अकाउंट (इंस्टाग्राम) डीएक्टिवेट कर दिया है. दरअसल, देश में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के बैनर तले छात्र दिल्ली के जंतर-मंतर पर शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर नैमिषा की विदेश में हुई पढ़ाई का मुद्दा अचानक गर्मा गया. आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या है?

ऑनलाइन ट्रोलिंग की वजह क्या बनी?

जंतर-मंतर पर जारी विरोध-प्रदर्शन के दौरान जब CJP कार्यकर्ताओं ने संसद की ओर मार्च करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया का पारा चढ़ गया और लोगों ने नैमिषा प्रधान के इंस्टाग्राम अकाउंट को ढूंढ निकालकर उनकी पोस्ट्स पर कमेंट्स की बौछार कर दी.

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नैमिषा ने अमेरिका के मैसाचुसेट्स स्थित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी (Tufts University) के फ्लेचर स्कूल से साल 2023 में मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री पूरी की थी. फिलहाल वे यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) में बतौर सीनियर एसोसिएट काम कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर क्या सवाल उठाए गए?

भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल: कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि देश के शिक्षा मंत्री की बेटी खुद पढ़ने विदेश जा रही हैं, जो यह दिखाता है कि उन्हें भारत की अपनी शिक्षा प्रणाली पर भरोसा नहीं है.

संसाधनों की बात: एक यूजर ने लिखा, ‘अगर देश के बाकी आम छात्रों के पास भी इतना पैसा और संसाधन होते, तो वे भी यहां की व्यवस्था के भरोसे रहने के बजाय विदेश जाना ही पसंद करते.’

यूनिवर्सिटी के पेज पर कमेंट्स: गुस्साए यूजर्स टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर भी पहुंच गए और वहां “धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो” जैसे कमेंट्स करने लगे. कुछ लोगों ने तो नैमिषा को सस्पेंड करने तक की मांग कर डाली.

परिवार को निशाना बनाने पर उठा विरोध

तमाम ट्रोलिंग के बीच सोशल मीडिया पर एक बड़ा तबका ऐसा भी था, जिसने इस तरह किसी की बेटी या परिवार को घसीटने का कड़ा विरोध किया. लोगों का कहना था ‘राजनीतिक नीति और फैसलों पर सवाल उठाना बिल्कुल सही है और मंत्री से जवाबदेही मांगी जानी चाहिए. लेकिन उनके परिवार के किसी ऐसे सदस्य को निशाना बनाना गलत है, जो न तो किसी सरकारी पद पर है और न ही नीतियां बनाने में उसका कोई हाथ है.’ लगातार बढ़ते दबाव और भद्दे कमेंट्स के चलते आखिरकार नैमिषा ने अपना सोशल मीडिया हैंडल बंद करने का फैसला कर लिया.

नैमिषा प्रधान के बारे में (Who is Naimisha Pradhan)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बेटी नैमिषा प्रधान एक लीगल पेशेवर हैं. उन्होंने अमेरिका की मशहूर टफ्ट्स यूनिवर्सिटी (Tufts University) के फ्लेचर स्कूल से साल 2023 में मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की पढ़ाई पूरी की है और फिलहाल यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (USISPF) में बतौर सीनियर एसोसिएट कार्यरत हैं. हाल ही में देश में नीट और परीक्षाओं से जुड़े विवाद के बीच, विदेश में उनकी पढ़ाई को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया.

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