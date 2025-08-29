Home > देश > कौन है राजा? जिसने किया ‘नीच’ काम, पुलिस के हत्थे चढ़ा PM Modi का ‘कट्टर दुश्मन’

Pm Narendra Modi:जिस शख्स ने माइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी थी।अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चूका है। बताया जा रहा है इस शख्स का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ ​​राजा है जो अब गिरफ्तार हो चुका है।

Published By: Heena Khan
Published: August 29, 2025 11:51:38 IST

Pm Narendra Modi Gaali Accused: जिस शख्स ने माइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी थी।अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चूका है। बताया जा रहा है इस शख्स का नाम मोहम्मद रिजवी उर्फ ​​राजा है जो अब गिरफ्तार हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें पुलिस ने इस शख्स को दरभंगा से गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर सबसे पहले साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। उसी शिकायत के आधार पर सिमरी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई थी।पुलिस ने पीएम मोदी को गाली देने के इसी मामले में रिजवी राजा को कल देर रात गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के भोपुरा गांव निवासी रिजवी उर्फ ​​राजा नामक व्यक्ति ने कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे थे। यह मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक में हुआ है। इस घटना के बाद सिमरी थाने में कांड संख्या 243/25 दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने मामले को गंभीरता से लिया। एसएसपी के निर्देश पर देर रात सिमरी थानाध्यक्ष ने रिजवी राजा को गिरफ्तार कर लिया।

इस शख्स ने भी मांगी माफ़ी 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस घटना के केंद्र में रहे नौशाद ने कल एक वीडियो जारी कर पूरे मामले पर माफ़ी मांगी थी। नौशाद के मुताबिक, गाली देने वाले युवक रिजवी की उसी समय मंच पर पिटाई कर दी गई थी। साथ ही आपको बता दें , नौशाद वो है जो दरभंगा में युवा कांग्रेस के नेता हैं और इस विधानसभा चुनाव में जाले सीट पर अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं।

