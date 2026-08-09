Home > क्राइम > Who is Mosina Mukhtar Shaikh: कौन है एक्ट्रेस मोसिना मुख्तार शेख? लॉकडाउन में बंद हुई शूटिंग, पैसों की तंगी के कारण किया था बड़ा कांड

Who is Mosina Mukhtar Shaikh: कौन है एक्ट्रेस मोसिना मुख्तार शेख? लॉकडाउन में बंद हुई शूटिंग, पैसों की तंगी के कारण किया था बड़ा कांड

Who is Mosina Mukhtar Shaikh: Covid-19 वो दौर था जब देशभर के लोग आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहे थे. ऐसे में जहां एक तरफ देशभर के कई एक्टर और एक्ट्रेस गरीबों की मदद कर रहे लोगों को आर्थिक मदद और सहारा दे रहे थे.

By: Heena Khan | Published: August 9, 2026 9:42:54 AM IST

mosina mukhtar sheikh
mosina mukhtar sheikh


Who is Mosina Mukhtar Shaikh: Covid-19 वो दौर था जब देशभर के लोग आर्थिक तंगी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझ रहे थे. ऐसे में जहां एक तरफ देशभर के कई एक्टर और एक्ट्रेस गरीबों की मदद कर रहे लोगों को आर्थिक मदद और सहारा दे रहे थे. वहीं दूसरी और एक ऐसी मॉडल और एक्ट्रेस थीं जिन्होंने ठगी का काम शुरू कर दिया था. जी हां! कोई और नहीं हम बात कर रहे हैं मोसिना मुख्तार शेख की. दरअसल, मुंबई पुलिस ने लूट के एक मामले में दो टीवी अभिनेत्रियों को लॉकडाउन के दौरान हिरासत में लिया था. ‘सावधान इंडिया’ और ‘क्राइम पेट्रोल’ जैसे शो में काम कर चुकीं ये दोनों अभिनेत्रियां, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शूटिंग बंद होने के बाद आर्थिक तंगी का सामना कर रही थीं.

महामारी के दौरान लाखों की ठगी 

पुलिस के मुताबिक, ये दोनों अभिनेत्रियां रॉयल पाल्म्स सोसाइटी के पॉश इलाके में पेइंग गेस्ट (PG) के तौर पर रहने गई थीं और बाद में वहां रहने वाली एक दूसरी महिला को लाखों रुपये का चूना लगाकर भाग गईं. ‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों अभिनेत्रियां आरे कॉलोनी में अपने एक दोस्त द्वारा चलाई जा रही PG सुविधा में रहने गई थीं. यहीं पर उन्होंने वहां रह रही एक दूसरी महिला के 3 लाख रुपये से ज़्यादा चुरा लिए.

You Might Be Interested In

PG से चुराए पैसे 

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अभिनेत्रियां 18 मई को उस बिल्डिंग में रहने आईं और उसके कुछ ही समय बाद एक पेइंग गेस्ट के लॉकर से 3.28 लाख रुपये गायब हो गए. इसके बाद उस महिला ने आरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उसे शक है कि अभिनेत्रियों सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव (25) और मोसिना मुख्तार शेख (19) ने उसके पैसे चुराए हैं. जांच के दौरान पुलिस ने दोनों को पैसे लेकर जाते हुए देखा और जब उन्हें CCTV फुटेज दिखाया गया, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल में कर चुकी काम 

अखबार से बात करते हुए आरे पुलिस स्टेशन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि ‘क्राइम पेट्रोल’ और ‘सावधान इंडिया’ के अलावा, ये दोनों अभिनेत्रियां कई वेब सीरीज़ और फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं. सुरभि और मोसिना दोनों को कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें 23 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. पुलिस ने चोरी की रकम में से 50,000 रुपये बरामद किए.

ये भी पढ़ें:  Aaj ka Mausam 9 August: 15 राज्यों में बिगड़ा मौसम, दिल्ली-NCR में एक हफ्ते तक छतरी साथ लेकर निकलें घर से; 60 की स्पीड से चलेगी हवा

कौन हैं मोसिना मुख्तार शेख ? 

मोसिना मुख्तार शेख एक भारतीय टेलीविज़न एक्ट्रेस और मॉडल हैं. इस मॉडल ने सावधान इंडिया से लेकर क्राइम पेट्रोल तक में काम किया और इसके अलावा कई वेब सीरीज में भी दिखाई दीं. उन्हें मीडिया में तब चर्चा मिली जब जून 2021 में मुंबई में एक लॉकर से ₹3.28 लाख चुराने के आरोप में उन्हें एक और छोटी एक्ट्रेस के साथ गिरफ़्तार किया गया.

ये भी पढ़ें: UP Weather Today : बरस पड़े बदरा! गाजियाबाद-नोएडा में सुबह से बारिश, यूपी के इन इलाकों में भी मौसम लेगा करवट

Tags: covid 19crime newsMosina mukhtar shaikh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या था ऑपरेशन सफेद सागर?

August 9, 2026

ज्यादा मसूर की दाल खाने के नुकसान

August 8, 2026

भुनी अदरक खाने के फायदे

August 8, 2026

होटल के बेडरूम में क्यों होती है कुर्सी?

August 8, 2026

5 एक्टर्स, जिन्होंने अपनी से बड़ी उम्र की हसीनाओं संग...

August 8, 2026

टीम इंडिया का कौन से खिलाड़ी किस चोट से परेशान?...

August 8, 2026
Who is Mosina Mukhtar Shaikh: कौन है एक्ट्रेस मोसिना मुख्तार शेख? लॉकडाउन में बंद हुई शूटिंग, पैसों की तंगी के कारण किया था बड़ा कांड

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Who is Mosina Mukhtar Shaikh: कौन है एक्ट्रेस मोसिना मुख्तार शेख? लॉकडाउन में बंद हुई शूटिंग, पैसों की तंगी के कारण किया था बड़ा कांड
Who is Mosina Mukhtar Shaikh: कौन है एक्ट्रेस मोसिना मुख्तार शेख? लॉकडाउन में बंद हुई शूटिंग, पैसों की तंगी के कारण किया था बड़ा कांड
Who is Mosina Mukhtar Shaikh: कौन है एक्ट्रेस मोसिना मुख्तार शेख? लॉकडाउन में बंद हुई शूटिंग, पैसों की तंगी के कारण किया था बड़ा कांड
Who is Mosina Mukhtar Shaikh: कौन है एक्ट्रेस मोसिना मुख्तार शेख? लॉकडाउन में बंद हुई शूटिंग, पैसों की तंगी के कारण किया था बड़ा कांड