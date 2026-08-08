कौन है मोहम्मद जुनैद मलिक? जंतर-मंतर के स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद, अब रांची में प्रदर्शनकारियों को बिल्कुल फ्री में खिला रहे खाना; दिल्ली पुलिस पर लगाए थे आरोप!

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों को मुफ्त खाना और पानी बांटकर चर्चा में आए मोहम्मद जुनैद मलिक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वायरल वीडियो के जरिए रातोंरात सुर्खियों में आए 30 वर्षीय जुनैद गाजियाबाद के रहने वाले हैं. जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे, तो इस दरियादिल वालंटियर ने उनकी भूख मिटाने का बीड़ा उठाया. लेकिन, मानवता की इस सेवा के बदले जुनैद को जो मिला, वह बेहद डरावना था. उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया, आंखों पर पट्टी बांधी और पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित किया. परिवार को भी इस जुल्म का शिकार होना पड़ा. हालांकि, इन तमाम मुसीबतों और पुलिसिया दबाव के बावजूद जुनैद का हौसला नहीं टूटा है. अब वे झारखंड पहुंच चुके हैं, जहां वे जेपीएससी (JPSC) परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को भोजन करा रहे हैं.

कौन हैं मोहम्मद जुनैद मलिक?

जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर एक विरोध प्रदर्शन हुआ था. इस दौरान गाजियाबाद के रहने वाले 30 वर्षीय जुनैद मलिक ने वहां मौजूद प्रदर्शनकारी छात्रों को मुफ्त में खाना और पानी मुहैया कराया था. उनके सेवा भाव के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे, जिसके बाद वह रातों-रात चर्चा में आ गए थे.

सुप्रीम कोर्ट में जुनैद के गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में जुनैद मलिक ने अपने इस समाजसेवा के बदले दिल्ली पुलिस से मिली प्रताड़नाएं, अवैध हिरासत और पूछताछ के गंभीर आरोप लगाए थे. जुनैद का आरोप था कि 24 जुलाई की आधी रात को, जब वह एंटी-रेबीज का इंजेक्शन लगवाकर राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल से लौट रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. उनका आरोप था कि उन्हें रातभर आंखों पर पट्टी बांधकर एक पुलिस वाहन में 5 से 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उनसे लगातार यह पूछताछ की गई कि प्रदर्शनकारियों को खाना खिलाने के लिए उन्हें फंड (पैसा) कहां से मिलता है?

मसूरी और देहरादून ले जाने का दावा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जुनैद की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत ने जस्टिस सूर्य कांत की बेंच को बताया कि उनके मुवक्किल को जबरन आंखें बांधकर उत्तराखंड के मसूरी ले जाया गया था और बाद में देहरादून के पास छोड़ दिया गया. याचिका में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य एजेंसियों (इंटेलिजेंस ब्यूरो) ने जुनैद के परिवार और उनकी शादीशुदा बहन के घर वालों को भी काफी परेशान किया. उन पर दबाव बनाया गया कि वे जुनैद को प्रदर्शन से दूर रहने और फंडिंग का खुलासा करने के लिए कहें.हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की, उनका कहना है कि इन दावों की जांच की जा रही है.

दिल्ली के बाद अब झारखंड में भी शुरू की लंगर सेवा

मुश्किलों और कानूनी लड़ाई के बीच भी जुनैद मलिक का हौसला कम नहीं हुआ है. दिल्ली के बाद अब वह झारखंड पहुंच चुके हैं और वहां भी विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए मसीहा बन गए हैं. झारखंड में पिछले दो हफ्तों से छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्र 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने और CBI या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों की बेंच से इसकी जांच कराने की मांग कर रहे हैं. इन छात्रों का साथ देने के लिए जुनैद अपनी टीम के साथ झारखंड पहुंच गए हैं. वहां उन्होंने छात्रों के लिए नाश्ते, पानी और खाने का इंतजाम शुरू कर दिया है.

जुनैद ने कहा कि ‘हम यहां विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए नाश्ते और खाने-पीने का उचित इंतजाम कर रहे हैं. यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि सबकी सामूहिक कोशिश है. हमारी पूरी दिल्ली की टीम यहां आ चुकी है और हम छात्रों को न्याय मिलने तक उनके संघर्ष में चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं.’ शाम के वक्त जुनैद और उनके साथियों द्वारा छात्रों के लिए वेज बिरयानी परोसने की तैयारी भी की गई है.

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